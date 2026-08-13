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Σορός άνδρα βρέθηκε στην διώρυγα του Ισθμού
Σορός άνδρα βρέθηκε στην διώρυγα του Ισθμού
Γ σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
Κινητοποίηση του λιμενικού προκάλεσε ενημέρωση από ιδιώτη ότι εντόπισε τη σορό ενός αγνώστων στοιχείων άνδρα στη θαλάσσια περιοχή της διώρυγας Ισθμού Κορίνθου.
Τη σορό ανέσυρε ιδιωτικό σκάφος στο οποίο επέβαινε στέλεχος του λιμενικού.
Μετά την ανάσυρσή της, η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.
Τη σορό ανέσυρε ιδιωτικό σκάφος στο οποίο επέβαινε στέλεχος του λιμενικού.
Μετά την ανάσυρσή της, η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.
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