Βαρύ το κατηγορητήριο για τους 7 της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα, διώκονται και για ανθρωποκτονία με δόλο
Βαρύ το κατηγορητήριο για τους 7 της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα, διώκονται και για ανθρωποκτονία με δόλο
Σύμφωνα με τη δικογραφία όλα τα αδικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο
Βαρύτατη ποινική δίωξη ασκήθηκε στους 7 συλληφθέντες για το αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα ένα 15χρονο παιδί.
Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για:
Όλα τα αδικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο.
Μετά τη δίωξη οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία.
Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για:
- - Ανθρωποκτονία με δόλο.
- - Συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και - επικίνδυνη σωματική βλάβη.
- - Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή.
- - Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία
Όλα τα αδικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο.
Μετά τη δίωξη οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία.
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