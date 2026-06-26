Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Επίθεση σε αστυνομικούς της ΔΙΑΣ στην Πάτρα, ένας ελαφρά τραυματίας
Επίθεση σε αστυνομικούς της ΔΙΑΣ στην Πάτρα, ένας ελαφρά τραυματίας
Δύο άτομα συνελήφθησαν μετά την επίθεση κατά τη διάρκεια ελέγχου στα Προσφυγικά
Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στα Προσφυγικά της Πάτρας, όταν δύο άτομα φέρονται να επιτέθηκαν σε αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός στελέχους της ΕΛ.ΑΣ..
Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή των Προσφυγικών της Πάτρας, κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιούσε ομάδα της ΔΙΑΣ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, δύο άτομα που υποβλήθηκαν σε αστυνομικό έλεγχο αντέδρασαν έντονα. Αρχικά φέρονται να εξύβρισαν και να απείλησαν τους αστυνομικούς, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκαν εναντίον τους, προκαλώντας ένταση στο σημείο.
Από το επεισόδιο τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία του.
Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τους δύο εμπλεκόμενους και να τους συλλάβουν, ενώ σε βάρος τους αναμένεται να σχηματιστεί η προβλεπόμενη δικογραφία.
Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.
Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή των Προσφυγικών της Πάτρας, κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιούσε ομάδα της ΔΙΑΣ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, δύο άτομα που υποβλήθηκαν σε αστυνομικό έλεγχο αντέδρασαν έντονα. Αρχικά φέρονται να εξύβρισαν και να απείλησαν τους αστυνομικούς, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκαν εναντίον τους, προκαλώντας ένταση στο σημείο.
Από το επεισόδιο τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία του.
Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τους δύο εμπλεκόμενους και να τους συλλάβουν, ενώ σε βάρος τους αναμένεται να σχηματιστεί η προβλεπόμενη δικογραφία.
Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.
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