Ο Τασούλας απένειμε το Αριστείο Μποδοσάκη στην Πηνελόπη Κουγιανού-Goldberg και στον Χρίστο Παπαδημητρίου

Η Πηνελόπη Κουγιανού-Goldberg είναι η κορυφαία ερευνήτρια στο πεδίο του παγκόσμιου εμπορίου και ανάπτυξης. Ανέδειξε με το έργο της τον αντίκτυπο των εμπορικών πολιτικών στην παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Ανέδειξε επίσης τον αντίκτυπο των εμπορικών πολιτικών στην ευημερία των καταναλωτών, καθώς και στη φτώχεια, τις ανισότητες και την οικονομική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες.Ο Χρίστος Παπαδημητρίου είναι ο "γκουρού των υπολογιστών" όπως προσφυώς έχουν χαρακτηρίσει. Εκτός από την εξαιρετική συμβολή του στη σύγχρονη θεωρία του υπολογισμού, ασχολείται, τα τελευταία χρόνια, με τη μελέτη του εγκεφάλου και της τεχνητής νοημοσύνης.Διερευνά τα βιολογικά θεμέλια της ευφυΐας και της γλώσσας. Είναι ένας πολυπράγμονας άνθρωπος της σκέψης και της δράσης με συνεισφορά στη θεωρία των προσεγγιστικών αλγορίθμων.Ο κ. Παπαδημητρίου επεκτάθηκε, επίσης και σε άλλα πεδία, όπως η συνεργασία του με τον Απόστολο Δοξιάδη για τη δημιουργία του κόμικ "Logicomics" και η συγγραφή του μυθιστορήματος-ποταμού "Ανεξαρτησία". Στο μυθιστόρημα αυτό παρακολουθεί την ιστορία τουλάχιστον τριών γενεών και μαζί τη σύγχρονη ελληνική ιστορία σε κάποιες κρίσιμες στιγμές της. Κάτι δηλαδή αντίστοιχο με τους «Μαυρόλυκους» του Αθανασίου Πετσάλη - Διομήδη.Επιτρέψτε μου, ωστόσο, με την ευκαιρία αυτή, μερικές σκέψεις για την αριστεία στη σημερινή εποχή, μια εποχή δραματικών ανακατατάξεων στον χώρο της γνώσης και των εφαρμογών της. Επιτρέψτε μου μερικές σκέψεις για την περιπέτεια νοήματος στην οποία αποδύεται σήμερα ο επιστήμονας ενόψει της εμφάνισης ενός νέου συνομιλητή στο εκάστοτε πεδίο του, μιας νέας μορφής νοημοσύνης. Μια νέα μορφή νοημοσύνης η οποία μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο παράγεται, οργανώνεται, κατανοείται και διευκολύνεται η επιστημονική γνώση.Η αναζήτηση της αριστείας, ως εσωτερική στάση, παραμένει η ίδια. Σήμερα, ωστόσο, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η αριστεία δεν εκδηλώνεται ως υπεροχή του ανθρώπου έναντι της μηχανής, αλλά ως η ικανότητά του να συνεργάζεται με μια νέα μορφή λογικής. Να αναγνωρίζει τα όριά της, να τα αξιοποιεί δημιουργικά, να λειτουργεί συμπληρωματικά προς αυτήν.Ο άνθρωπος προσφέρει κάτι που μία μηχανή δεν μπορεί να αποκτήσει: την κρίση, τη φαντασία, την ηθική, και η τεχνητή νοημοσύνη την ταχύτητα, την ακρίβεια, την υπολογιστική δύναμη. Υπ' αυτή την έννοια, η παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης αναδεικνύει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση την ηθική διάσταση της αριστείας. Η επιστήμη δεν είναι ουδέτερη· και η τεχνητή νοημοσύνη, ως προϊόν της, κληρονομεί τις αξίες, τις προκαταλήψεις, τις αδυναμίες της.Σ' αυτή την κρίσιμη στιγμή της συνάντησης δύο κόσμων, κρίνεται η ωριμότητα του ανθρώπου ως προς τον τρόπο χρήσης των νέων εργαλείων που ο ίδιος δημιούργησε. Κρίνεται η υπευθυνότητά του απέναντι στις συνέπειες της γνώσης. Κρίνεται η αξιακή του συγκρότηση.Κρίνεται, με δυο λόγια όχι μόνο το μέλλον της επιστήμης, αλλά και το μέλλον της ανθρωπότητας.Επιτρέψτε μου όμως και μια άλλη σκέψη: Η Ελλάδα έχει ανάγκη να μην είμαστε ευχαριστημένοι με τον εαυτό μας, να μην εφησυχάζουμε. Έχουμε ανάγκη να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας. Η αριστεία είναι μια λέξη. Αλλά εγώ θα προσέθετα: Δεν αρκεί να είμαστε απλώς άριστοι. Πρέπει κάθε μέρα αυτό όχι μόνο να το επιβεβαιώνουμε αλλά και να το υπερβαίνουμε. Δεν υπάρχει τέλος στην προσπάθεια. Πρέπει αυτό να μας «τρώει» μέσα μας. Το πώς θα γίνουμε καλύτεροι. Γιατί μόνο έτσι όλοι μαζί θα χτίσουμε μια χώρα που θα έχει μέλλον αντάξιο της ιστορίας της.Αγαπητοί βραβευόμενοι,Με την πολύχρονη έρευνά σας και τους προσανατολισμούς των ενδιαφερόντων σας, έχετε αποδείξει πόσο γόνιμη μπορεί να αποβεί η ευθυγράμμιση της τεχνολογικής καινοτομίας με τις ανθρώπινες αξίες. Εύχομαι να συνεχίσετε με την ίδια δύναμη και έμπνευση το έργο σας.Αγαπητοί βραβεύοντες του Ιδρύματος Μποδοσάκη,Τιμώντας με το Αριστείο Μποδοσάκη 2026 τους διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες Πηνελόπη Κουγιανού-Goldberg και Χρίστο Παπαδημητρίου για το πρωτοποριακό και διεθνώς αναγνωρισμένο έργο τους, αντιστρέφετε το πινδαρικό απόφθεγμα "Σιγαθέν καλόν έργον θνήσκει" υπέρ της αναγνώρισης, της επιβράβευσης και της προβολής αυτού του καλού έργου, ώστε να συνεχίζει να ζει, να διευρύνεται, να βαθαίνει και να μεταμορφώνει την επιστήμη και την κοινωνία.Ο δημιουργός του Ιδρύματος Μποδοσάκη, διέπρεψε επιχειρηματικά στην Ανατολή, εδραιώθηκε στην Ελλάδα με ποικίλες δραστηριότητες και το 1972 ίδρυσε αυτό το Ίδρυμα, το οποίο μας έχει καλέσει εδώ σήμερα. Βασικός στόχος του Ιδρύματος είναι οι υποτροφίες, η αναγνώριση, η υγεία, η παιδεία και άλλοι τομείς. Βασικός στόχος, λοιπόν, του Ιδρύματος είναι ο «μέγας κρυπτός πλούτος της Ελλάδος», για να δανειστώ τη φράση του Καποδίστρια, του πρώτου Κυβερνήτη της χώρας που τρία χρόνια μετά την επιστολή αυτή που σας διάβασα απόσπασμά της, δολοφονήθηκε στο Ναύπλιο από ελληνικά χέρια.Δεν είμαστε εύκολος λαός. Η αναγνώριση και η τιμή είναι μεγάλη υπόθεση και είναι αντίδραση στον επιπολάζοντα φθόνο ο οποίος ελλοχεύει μέσα στις συνειδήσεις και την ψυχική μας διάθεση. Ο φθόνος είναι μια πανάρχαια ελληνική κακουχία η οποία πυροδοτεί τον διχασμό, πυροδοτεί την τοξικότητα και υπονομεύει την κοινωνική συνοχή. Ο φθόνος υπονομεύει την αναγνώριση και εμποδίζει την μίμηση και την άμυλα γιατί αρέσκεται να γκρεμίζει.Σήμερα εδώ, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το Ίδρυμα ενός ανθρώπου που νίκησε τη μοίρα του και προσέφερε στην Ελλάδα, όπως και πολλοί άλλοι σύγχρονοί του, καταφέρνει ένα μεγάλο χτύπημα σε αυτή την αρχαία κακουχία της φυλής μας, τον επιπολάζοντα φθόνο. Αναγνωρίζει και επιβραβεύει την αριστεία, κι έτσι δίνει ένα κίνητρο μίμησης και άμιλλας, το οποίο μόνο αυτό μπορεί να μας οδηγήσει να πάμε ψηλότερα, να κάνουμε μια Ελλάδα αντάξια της ιστορίας της και αντάξια των φιλοδοξιών της νεολαίας της».