Εικόνες καταστροφής σε σπίτια και επιχειρήσεις στο Ηράκλειο μετά τη φωτιά σε αποθήκη ξυλείας

Μήνυμα του 112 για τους καπνούς

Οι φλόγες έφτασαν σε διώροφη πολυκατοικία που βρίσκεταιπροκαλώντας ζημιές σε μπαλκόνια και προσόψεις, ενώ καταγράφηκαν φθορές και σε άλλες κατοικίες της περιοχής. Παράλληλα, σοβαρές ζημιές υπέστησαν γειτονικές επιχειρήσεις, μεΟ μαύρος καπνός ήταν ορατός από πολλές συνοικίες του Ηρακλείου, ενώ στις 15:33 εστάλη μήνυμα από το 112 καλώντας τους πολίτες να λάβουν μέτρα προστασίας από τον καπνό. Μάλιστα, για λόγους ασφαλείαςΣτο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ, ενώ η Τροχαία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων κατάσβεσης.