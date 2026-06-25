Εικόνες καταστροφής σε σπίτια και επιχειρήσεις στο Ηράκλειο μετά τη φωτιά σε αποθήκη ξυλείας
Εικόνες καταστροφής σε σπίτια και επιχειρήσεις στο Ηράκλειο μετά τη φωτιά σε αποθήκη ξυλείας
Τιτάνια ήταν μάχη που έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να μην εξαπλωθεί η φωτιά - Κάηκαν 2 επιχειρήσεις αλλά και σπίτια
Στη μάχη με τις φλόγες έπεσαν οι πυροσβέστες στην Κρήτη το μεσημέρι της Πέμπτης όταν σήμανε συναγερμός για φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξύλινες παλέτες, στον εξωτερικό χώρο αποθήκης χαρτικών και ξενοδοχειακών ειδών στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χωστού Ηρακλείου. Από τη μανία της φωτιάς προκλήθηκαν εκτεταμένες καταστροφές σε επιχειρήσεις αλλά και κατοικίες.
Η πυρκαγιά οριοθετήθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης (25/06) και άφησε πίσω της στάχτη, απόγνωση και εικόνες απόλυτης καταστροφής.
Ωστόσο, ο απολογισμός των ζημιών είναι βαρύς, καθώς δύο επιχειρήσεις καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ τουλάχιστον τέσσερις κατοικίες υπέστησαν ζημιές από τις φλόγες και την έντονη θερμική ακτινοβολία.
Οι φλόγες, σύμφωνα με το creta24 εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και της παρουσίας εύφλεκτων υλικών στις επιχειρήσεις της περιοχής. Καθοριστική, στην κατάσβεση της φωτιάς ήταν η συνδρομή του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που πραγματοποιούσε συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης, όμορων δήμων και βυτιοφόρα ιδιωτών.
Οι πυροσβέστες δεν δίστασαν να ανέβουν ακόμα και σε γειτονικές ταράτσες για την κατάσβεση της φωτιάς.
Η πυρκαγιά οριοθετήθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης (25/06) και άφησε πίσω της στάχτη, απόγνωση και εικόνες απόλυτης καταστροφής.
Ωστόσο, ο απολογισμός των ζημιών είναι βαρύς, καθώς δύο επιχειρήσεις καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ τουλάχιστον τέσσερις κατοικίες υπέστησαν ζημιές από τις φλόγες και την έντονη θερμική ακτινοβολία.
Οι φλόγες, σύμφωνα με το creta24 εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και της παρουσίας εύφλεκτων υλικών στις επιχειρήσεις της περιοχής. Καθοριστική, στην κατάσβεση της φωτιάς ήταν η συνδρομή του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που πραγματοποιούσε συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης, όμορων δήμων και βυτιοφόρα ιδιωτών.
Οι πυροσβέστες δεν δίστασαν να ανέβουν ακόμα και σε γειτονικές ταράτσες για την κατάσβεση της φωτιάς.
Δύο επιχειρήσεις καταστράφηκαν ολοσχερώςΗ φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, σε χώρο με παλέτες επιχείρησης της περιοχής. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, απειλώντας άμεσα κατοικίες και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
Οι φλόγες έφτασαν σε διώροφη πολυκατοικία που βρίσκεται δίπλα σε αποθήκη ξυλείας, προκαλώντας ζημιές σε μπαλκόνια και προσόψεις, ενώ καταγράφηκαν φθορές και σε άλλες κατοικίες της περιοχής. Παράλληλα, σοβαρές ζημιές υπέστησαν γειτονικές επιχειρήσεις, με δύο εξ αυτών να παραδίδονται ολοσχερώς στις φλόγες.
Μήνυμα του 112 για τους καπνούς
Ο μαύρος καπνός ήταν ορατός από πολλές συνοικίες του Ηρακλείου, ενώ στις 15:33 εστάλη μήνυμα από το 112 καλώντας τους πολίτες να λάβουν μέτρα προστασίας από τον καπνό. Μάλιστα, για λόγους ασφαλείας διακόπηκε και η ηλεκτροδότηση στην ευρύτερη περιοχή. Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ, ενώ η Τροχαία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων κατάσβεσης.
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