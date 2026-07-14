Στοχευμένη η δολοφονία της πρώην υπουργού Αν Γουίτικαμ στη Βρετανία, η αντιτρομοκρατική ερευνά το κίνητρο
ΚΟΣΜΟΣ
Δολοφονία Βρετανία Υπουργός Αν Γουίτικαμ

Στοχευμένη η δολοφονία της πρώην υπουργού Αν Γουίτικαμ στη Βρετανία, η αντιτρομοκρατική ερευνά το κίνητρο

Η 78χρονη ήταν εξέχων στέλεχος του λαϊκιστικού, ακροδεξιού κόμματος Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ - Βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, σε αγροτική περιοχή της νοτιοδυτικής Αγγλίας, την περασμένη Πέμπτη

Στοχευμένη η δολοφονία της πρώην υπουργού Αν Γουίτικαμ στη Βρετανία, η αντιτρομοκρατική ερευνά το κίνητρο
Η πρώην υπουργός της βρετανικής κυβέρνησης Αν Γουίτικαμ, η οποία βρέθηκε δολοφονημένη στο σπίτι της την περασμένη εβδομάδα, ήταν θύμα μιας «στοχευμένης επίθεσης» ανέφερε σήμερα η αντιτρομοκρατική, σημειώνοντας ότι συνεχίζονται οι έρευνες για να εξακριβωθεί το κίνητρο των δραστών.

«Είναι σαφές ότι επρόκειτο για στοχευμένη επίθεση. Εργαζόμαστε ακόμη για να κατανοήσουμε την έκταση του σχεδιασμού ή της προετοιμασίας και το κίνητρο πίσω από αυτήν την επίθεση» ανέφερε ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, Λόρενς Τάιλορ, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου η τοπική αστυνομία συνέλαβε έναν λευκό Βρετανό ως ύποπτο για τη δολοφονία. Αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής, που ανέλαβαν την έρευνα της υπόθεσης τη Δευτέρα, τον συνέλαβαν ξανά ως ύποπτο για προετοιμασία και υποκίνηση τρομοκρατικών ενεργειών.

Η Γουίτικαμ, 78 ετών, ήταν εξέχων στέλεχος του λαϊκιστικού, ακροδεξιού κόμματος Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ. Βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, σε αγροτική περιοχή της νοτιοδυτικής Αγγλίας, την περασμένη Πέμπτη και η αστυνομία ανέφερε ότι έφερε «σοβαρά τραύματα». Η Γουίτικαμ εκλεγόταν στο βρετανικό κοινοβούλιο μέχρι το 2010.

Η υπόθεση εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια των πολιτικών στη Βρετανία, αφού δύο εν ενεργεία βουλευτές έχουν δολοφονηθεί στη χώρα την τελευταία δεκαετία.

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