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Ο «ΡΑΝΤΟ» μύρισε τα ναρκωτικά, κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης από το Λιμενικό
Ο «ΡΑΝΤΟ» μύρισε τα ναρκωτικά, κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης από το Λιμενικό
Σύλληψη 44χρονου διακινητή στην Αθήνα
Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών κατάφερε το Λιμενικό Σώμα, με τη σύλληψη ενός 44χρονου υπηκόου Ιράν στην Αθήνα και την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.
Οι λιμενικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 44χρονο και να εντοπίσουν τον χώρο απόκρυψης των ναρκωτικών στην οικία του, σε περιοχή της Αθήνας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και με τη συνδρομή στελεχών της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας, του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «ΡΑΝΤΟ» και της Ειδικής Ομάδας Επιχειρήσεων Πειραιά, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 436,2 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.
Παράλληλα, βρέθηκαν πλήθος κενών συσκευασιών που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τον επιμερισμό και τη διακίνηση των δόσεων, ένας μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης, δύο συσκευές αποθήκευσης δεδομένων (USB sticks) καθώς και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, η αξία της κατασχεθείσας ποσότητας ναρκωτικών ανέρχεται σε περίπου 6.540 ευρώ.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που αφορούσαν τη συστηματική δράση ατόμου στη διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών.
Ο 44χρονος συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας, το οποίο εξετάζει τυχόν διασυνδέσεις του συλληφθέντος με ευρύτερα δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών.
Οι λιμενικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 44χρονο και να εντοπίσουν τον χώρο απόκρυψης των ναρκωτικών στην οικία του, σε περιοχή της Αθήνας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και με τη συνδρομή στελεχών της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας, του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «ΡΑΝΤΟ» και της Ειδικής Ομάδας Επιχειρήσεων Πειραιά, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 436,2 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.
Παράλληλα, βρέθηκαν πλήθος κενών συσκευασιών που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τον επιμερισμό και τη διακίνηση των δόσεων, ένας μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης, δύο συσκευές αποθήκευσης δεδομένων (USB sticks) καθώς και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, η αξία της κατασχεθείσας ποσότητας ναρκωτικών ανέρχεται σε περίπου 6.540 ευρώ.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που αφορούσαν τη συστηματική δράση ατόμου στη διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών.
Ο 44χρονος συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας, το οποίο εξετάζει τυχόν διασυνδέσεις του συλληφθέντος με ευρύτερα δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών.
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