Νεκρός 28χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο στα Χανιά, επιχείρησε να αποφύγει πεζό και έχασε τον έλεγχο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Χανιά Κρήτη

Νεκρός 28χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο στα Χανιά, επιχείρησε να αποφύγει πεζό και έχασε τον έλεγχο

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον Πλατανιά, κοντά σε διάβαση πεζών – Ο νεαρός βρέθηκε στο οδόστρωμα και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο

Νεκρός 28χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο στα Χανιά, επιχείρησε να αποφύγει πεζό και έχασε τον έλεγχο
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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11.30 το πρωί της Κυριακής στον Πλατανιά Χανίων, κοντά σε διάβαση πεζών, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 28χρονος οδηγός μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του kriti360.gr, ο 28χρονος κινούνταν με τη μηχανή του όταν επιχείρησε να αποφύγει πεζό τουρίστα που διέσχιζε τη διάβαση. Στην προσπάθειά του αυτή, έχασε τον έλεγχο και βρέθηκε στο οδόστρωμα, όπου παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Νεκρός 28χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο στα Χανιά, επιχείρησε να αποφύγει πεζό και έχασε τον έλεγχο


Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία, καθώς ο νεαρός οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η Τροχαία Χανίων διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.
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