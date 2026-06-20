Ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρετά τον Ανδρέα Μαζαράκη: Τα Εξάρχεια, τα φλιπεράκια και η κοινή τους διαδρομή
ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Νταλάρας Αντρέας Μαζαράκης Εξάρχεια

Ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρετά τον Ανδρέα Μαζαράκη: Τα Εξάρχεια, τα φλιπεράκια και η κοινή τους διαδρομή

Ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε με ιδιαίτερα προσωπικό τόνο στον Ανδρέα Μαζαράκη, κάνοντας λόγο για μια σχέση που συνδέεται με τα Εξάρχεια, τη μουσική και το ποδόσφαιρο

Ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρετά τον Ανδρέα Μαζαράκη: Τα Εξάρχεια, τα φλιπεράκια και η κοινή τους διαδρομή
Με μια λιτή αλλά φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση στα social media, ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρέτησε τον Αντρέα Μαζαράκη, περιγράφοντάς τον ως μια ιδιαίτερη προσωπικότητα που σημάδεψε τα νεανικά του χρόνια στα Εξάρχεια, με αναφορές τόσο στη λαϊκή μουσική όσο και στο ποδόσφαιρο και τα παιχνίδια της εποχής.

«Στο καλό Ανδρέα, άρχοντα των Εξαρχείων για μας τους πιτσιρικάδες που υποκλινόμασταν στα ταλέντα σου», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα του συναισθηματικού φορτίου της ανάρτησης.

Ο τραγουδιστής περιέγραψε τον Μαζαράκη ως έναν άνθρωπο με βαθιά γνώση τόσο του ποδοσφαίρου όσο και της λαϊκής μουσικής, τονίζοντας παράλληλα την επιρροή που είχε στους νεότερους της εποχής. «Φοβερός γνώστης και αναλυτής του ποδοσφαίρου, με πολλή αγάπη και βαθιά γνώση της λαϊκής μουσικής», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις προσωπικές στιγμές που μοιράστηκαν γύρω από τα παιχνίδια της εποχής, τα ποδοσφαιράκια και τα φλιπεράκια, όπου –όπως είπε– ο Μαζαράκης ξεχώριζε: «Μετρ στα ποδοσφαιράκια και στα φλιπεράκια όπου ασυζητητί ήσουν ο καλύτερος δάσκαλός μου!».

Η ανάρτηση του Γιώργου Νταλάρα

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