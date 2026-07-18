Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Εύβοια
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Εύβοια Πυρκαγιά

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Εύβοια

Για την κατάσβεσή επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Εύβοια
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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην τοπική κοινότητα Επισκοπής στην Κύμη Ευβοίας.

Για την κατάσβεσή επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Νωρίτερα, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Επισκοπής, καλώντας τους να κατευθυνθούν προς Βρύση.

Η φωτιά έκαψε χαμηλή βλάστηση και ελαιόδεντρα ανάμεσα στις κοινότητες Επισκοπή και Βρύση.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3) ενώ στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Δείτε βίντεο από το evima.gr:

Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια

Μάχη με τις φλόγες στην Εύβοια


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UPD: 17 ΣΧΟΛΙΑ

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