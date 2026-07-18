Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Εύβοια





Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην τοπική κοινότητα Επισκοπής στην Κύμη Ευβοίας

χαμηλή βλάστηση και ελαιόδεντρα

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Για την κατάσβεσή επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Νωρίτερα, εκδόθηκε μήνυμα από τογια την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Επισκοπής, καλώντας τους να κατευθυνθούν προς Βρύση.Η φωτιά έκαψεανάμεσα στις κοινότητες Επισκοπή και Βρύση.Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3) ενώ στο σημείο μεταβαίνει τοπροκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.Δείτε βίντεο από το evima.gr: