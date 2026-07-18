Υπό έλεγχο η φωτιά στην Κίσσαμο μεταξύ των χωριών Αερινού και Κεφάλι, ήχησε το 112
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Πυρκαγιά Κίσσαμος

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Κίσσαμο μεταξύ των χωριών Αερινού και Κεφάλι, ήχησε το 112

Η φωτιά έκαιγε μεγάλη χορτολιβαδική και γεωργική έκταση - Επί τόπου ισχυρές πυροσβεστικέ δυνάμεις

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Κίσσαμο μεταξύ των χωριών Αερινού και Κεφάλι, ήχησε το 112
UPD:
Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Πλοκαμιανά Κισσάμου, στα Χανιά της Κρήτης.



Για τη φωτιά εστάλη και μήνυμα από το 112, καθώς έκαιγε μεγάλη χορτολιβαδική και γεωργική έκταση μεταξύ των χωριών Αερινού και Κεφάλι Κισσάμου.



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Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχείρησαν 45 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 19ης ΕΜΟΔΕ, 15 πυροσβεστικά οχήματα και δύο ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούσαν ρίψεις νερού από αέρος.
UPD:

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