Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Υπό έλεγχο η φωτιά στην Κίσσαμο μεταξύ των χωριών Αερινού και Κεφάλι, ήχησε το 112
Υπό έλεγχο η φωτιά στην Κίσσαμο μεταξύ των χωριών Αερινού και Κεφάλι, ήχησε το 112
Η φωτιά έκαιγε μεγάλη χορτολιβαδική και γεωργική έκταση - Επί τόπου ισχυρές πυροσβεστικέ δυνάμεις
UPD:
Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Πλοκαμιανά Κισσάμου, στα Χανιά της Κρήτης.
Για τη φωτιά εστάλη και μήνυμα από το 112, καθώς έκαιγε μεγάλη χορτολιβαδική και γεωργική έκταση μεταξύ των χωριών Αερινού και Κεφάλι Κισσάμου.
Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχείρησαν 45 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 19ης ΕΜΟΔΕ, 15 πυροσβεστικά οχήματα και δύο ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούσαν ρίψεις νερού από αέρος.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλοκαμιανά Κισσάμου Χανίων Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2026
Για τη φωτιά εστάλη και μήνυμα από το 112, καθώς έκαιγε μεγάλη χορτολιβαδική και γεωργική έκταση μεταξύ των χωριών Αερινού και Κεφάλι Κισσάμου.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 18, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αερινός της Περιφερειακής Ενότητας #Χανίων
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχείρησαν 45 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 19ης ΕΜΟΔΕ, 15 πυροσβεστικά οχήματα και δύο ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούσαν ρίψεις νερού από αέρος.
UPD:
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