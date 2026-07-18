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Γεμάτα φεύγουν τα πλοία από τον Πειραιά, μαζική η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου
Γεμάτα φεύγουν τα πλοία από τον Πειραιά, μαζική η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου
Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες καταγράφουν πληρότητα που φτάνει το 98%-100%, με την κίνηση να αναμένεται να παραμείνει ιδιαίτερα αυξημένη και τις επόμενες ημέρες
Συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αττική με προορισμό τα νησιά και το λιμάνι του Πειραιά να καταγράφει ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση. Τα πλοία αναχωρούν με πληρότητα που κυμαίνεται από 98% έως και 100%, καθώς η ζήτηση παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.
Χθες, από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας αναχώρησαν συνολικά 22.277 επιβάτες με προορισμό τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου, ενώ ακόμη 12.644 επιβάτες ταξίδεψαν προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.
Η αυξημένη επιβατική κίνηση συνεχίζεται και σήμερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία των κρατήσεων, εκτιμάται ότι θα ταξιδέψουν 19.140 επιβάτες προς τις Κυκλάδες και το υπόλοιπο Αιγαίο, καθώς και 20.980 επιβάτες προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.
Για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου, ενώ 25 πλοία θα αναχωρήσουν με προορισμό τα νησιά του Αργοσαρωνικού.
Οι λιμενικές αρχές συνιστούν στους επιβάτες να προσέρχονται έγκαιρα στα λιμάνια, προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις κατά την επιβίβαση.
Χθες, από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας αναχώρησαν συνολικά 22.277 επιβάτες με προορισμό τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου, ενώ ακόμη 12.644 επιβάτες ταξίδεψαν προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.
Η αυξημένη επιβατική κίνηση συνεχίζεται και σήμερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία των κρατήσεων, εκτιμάται ότι θα ταξιδέψουν 19.140 επιβάτες προς τις Κυκλάδες και το υπόλοιπο Αιγαίο, καθώς και 20.980 επιβάτες προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.
Για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου, ενώ 25 πλοία θα αναχωρήσουν με προορισμό τα νησιά του Αργοσαρωνικού.
Οι λιμενικές αρχές συνιστούν στους επιβάτες να προσέρχονται έγκαιρα στα λιμάνια, προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις κατά την επιβίβαση.
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