Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Φορτηγό μετακόμισης στο Ίλιον έπεσε σε κολώνα και την «έκοψε» στη μέση
Φορτηγό μετακόμισης στο Ίλιον έπεσε σε κολώνα και την «έκοψε» στη μέση
Η κολώνα έσπασε και κόπηκε στη μέση, με μεγάλο τμήμα της να κρέμεται στον δρόμο - Κλειστή η οδός Δεσποτάτου Μυστρά
Σε κολώνα ηλεκτροδότησης του ΔΕΔΔΗΕ επί της Δεσποτάτου Μυστρά στο Ίλιον έπεσε ένα φορτηγό το πρωί του Σαββάτου.
Κατά την πρόσκρουση του φορτηγού -που εκείνη την ώρα πραγματοποιούσε μετακόμιση- η κολώνα έσπασε και κόπηκε στη μέση, με μεγάλο τμήμα της να κρέμεται στον δρόμο. Η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία από το ύψος της Βασιλείου Μακεδόνος, ενώ στο σημείο έχει σπεύσει εξειδικευμένο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ το οποίο κόβει την κολώνα προκειμένου να την απομακρύνει από το σημείο και στη συνέχεια να προχωρήσει στην αντικατάστασή της.
Κατά την πρόσκρουση του φορτηγού -που εκείνη την ώρα πραγματοποιούσε μετακόμιση- η κολώνα έσπασε και κόπηκε στη μέση, με μεγάλο τμήμα της να κρέμεται στον δρόμο. Η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία από το ύψος της Βασιλείου Μακεδόνος, ενώ στο σημείο έχει σπεύσει εξειδικευμένο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ το οποίο κόβει την κολώνα προκειμένου να την απομακρύνει από το σημείο και στη συνέχεια να προχωρήσει στην αντικατάστασή της.
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