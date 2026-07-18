Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης
Tο επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 32 Χλμ. Βόρεια Βορειοανατολικά των Σισών Ρεθύμνου
Σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το Σάββατο νωρίς το μεσημέρι ανοιχτά της Κρήτης.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 32 Χλμ. Βόρεια Βορειοανατολικά των Σισών Ρεθύμνου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 15χλμ.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 32 Χλμ. Βόρεια Βορειοανατολικά των Σισών Ρεθύμνου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 15χλμ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα