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58χρονος «σήκωσε» 364 ευρώ από το παγκάρι παρεκκλησίου στην Ευκαρπία
58χρονος «σήκωσε» 364 ευρώ από το παγκάρι παρεκκλησίου στην Ευκαρπία
Ο 58χρονος συνελήφθη από πλήρωμα περιπολικού της Άμεσης Δράσης
Σε παγκάρι παρεκκλησίου στη Θεσσαλονίκη όρμησε ένας 58χρονος κλέβοντας τα χρήματα που περιείχε.
Ο 58χρονος συνελήφθη από πλήρωμα περιπολικού της Άμεσης Δράσης καθώς χτες το βράδυ αφαίρεσε 364,50 ευρώ από στο παγκάρι παρεκκλησιού Ιερού Ναού στην περιοχή της Ευκαρπίας.
Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε το αφαιρεθέν χρηματικό ποσό και ένα αυτοσχέδιο διαρρηκτικό εργαλείο.
Ο 58χρονος συνελήφθη από πλήρωμα περιπολικού της Άμεσης Δράσης καθώς χτες το βράδυ αφαίρεσε 364,50 ευρώ από στο παγκάρι παρεκκλησιού Ιερού Ναού στην περιοχή της Ευκαρπίας.
Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε το αφαιρεθέν χρηματικό ποσό και ένα αυτοσχέδιο διαρρηκτικό εργαλείο.
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