Φλώρινα: Συνελήφθη 68χρονος με πάνω από 55 κιλά κάνναβης σε ΙΧ αυτοκίνητο
ΕΛΛΑΔΑ
Φλώρινα Κάνναβη Διακίνηση ναρκωτικών

Φλώρινα: Συνελήφθη 68χρονος με πάνω από 55 κιλά κάνναβης σε ΙΧ αυτοκίνητο

Κατά τον έλεγχο του ΙΧ οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο ταξιδιωτικούς σάκους και ένα τσουβάλι, μέσα στα οποία υπήρχαν 50 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη

Φλώρινα: Συνελήφθη 68χρονος με πάνω από 55 κιλά κάνναβης σε ΙΧ αυτοκίνητο
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Ένας 68χρονος αλλοδαπός συνελήφθη σε περιοχή της Φλώρινας, καθώς εντοπίστηκε να μεταφέρει περισσότερα από 55 κιλά ακατέργαστης κάνναβης. Η σύλληψη έγινε έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, στο πλαίσιο έρευνας για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τον έλεγχο του ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου που οδηγούσε ο 68χρονος, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο ταξιδιωτικούς σάκους και ένα τσουβάλι, μέσα στα οποία υπήρχαν 50 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 55 κιλών και 422 γραμμαρίων. Εκτός από την ποσότητα της κάνναβης, κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των ναρκωτικών, καθώς και τρία κινητά τηλέφωνα. Σε βάρος του 68χρονου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας. Την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας.

Φλώρινα: Συνελήφθη 68χρονος με πάνω από 55 κιλά κάνναβης σε ΙΧ αυτοκίνητο
1 ΣΧΟΛΙΟ

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