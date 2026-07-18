«Σκληρό ροκ» ο όρος Πολάκη για την παραμονή του στον ΣΥΡΙΖΑ- Παράθυρο προς την ΕΛΑΣ άνοιξε η Δούρου, αιχμές κατά Τσίπρα και Φάμελλου
«Σκληρό ροκ» ο όρος Πολάκη για την παραμονή του στον ΣΥΡΙΖΑ- Παράθυρο προς την ΕΛΑΣ άνοιξε η Δούρου, αιχμές κατά Τσίπρα και Φάμελλου
Οι αστερίσκοι που έβαλε ο Πολάκης για την επόμενη μέρα του στον ΣΥΡΙΖΑ στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή - Προσκλητήριο Δούρου για την ανασυγκρότηση του κόμματος - Θα πάμε στις κάλπες, είπε ο Παππάς
Επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ στις… εργοστασιακές του ρυθμίσεις, δηλαδή έναν ριζοσπαστικό προγραμματικό λόγο θέτει ο Παύλος Πολάκης ως προϋπόθεση για την παραμονή του εντός ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα άφησαν από κοινού με τον Νίκο Παππά, στην υπό εξέλιξη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.
Σύμφωνα με το βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, «από την προγραμματική εκφώνηση των θέσεων μας θα κριθούμε», καταλήγοντας με νόημα πως εγώ θα συνεχίσω να παλεύω από τις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ για όσο αντέχω και με όσους αντέχουν, για ένα τέτοιο περιεχόμενο. Για άλλο περιεχόμενο δεν θα παλέψω, όπως είπε.
Την ίδια στιγμή, η νέα Πρόεδρος της ΚΟ του κόμματος, Ρένα Δούρου ξεκαθάρισε ως προς τη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΛΑΣ ότι «μπορούμε να ταυτιστούμε; Όχι! Μπορούμε να συμπορευτούμε; Ναι! Όπως μπορούμε να συμπορευθούμε με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις», ασκώντας δριμεία κριτική στον Σωκράτη Φάμελλο, λέγοντας με την «ατυχέστατη» απόφαση της ΚΕ της 6ης Ιουνίου «κινδύνευε η ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ , γιατί μας οδηγούσε σε διάλυση του».
Την ίδια ώρα, την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στις εθνικές εκλογές προανήγγειλε ο Νίκος Παππάς, αφού τόνισε πως ««Ο ιστορικός μας κύκλος δεν έκλεισε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρξε τοξικός. Και δεν είναι τοξικός. Έχει, όμως, υποστεί τοξικές επιθέσεις. Και εκτοξεύεται αυτή η κατηγορία από κάποιους που δεν ήταν μαζί μας όταν κάναμε όλοι μαζί την Αριστερά κυβερνώσα. Αντίθετα, ήταν εναντίον μας», ανέφερε χαρακτηριστικά».
Πολάκης: Έχουμε να αντιμετωπίσουμε το σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον Τσίπρα
«Μόνο οι εξαιρετικά κρυστάλλινες κουβέντες μπορούν να δώσουν συνέχεια στο χώρο» ανέφερε στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ο Παύλος Πολάκης.
«Καταρχήν κρατηθήκαμε όρθιοι» σημείωσε και πρόσθεσε πως «έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρο μας τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα». «Εδώ δεν πάμε εμείς απέναντι στον Τσίπρα, ο Τσίπρας στήνει κάτι το οποίο προϋποθέτει ότι εδώ πρέπει να διαλυθούμε» συνέχισε ο κ. Πολακης.
Ο ίδιος παρατήρησε για την ΕΛΑΣ πως «μέχρι στιγμής γραμμή δε λένε, αέρα κοπανιστό λένε», συμπληρώνοντας ότι αν το κόμμα Τσίπρα λάβει 17%,18% και ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ, αυτό θα γίνει αν εμείς πάρουμε 1%.
«Αν είμαι πάρουμε 5,6 10 το άλλο σενάριο δεν υλοποιείται», πρόσθεσε.
Για τα στελέχη της ΕΛΑΣ, είτε τον Κουτεντάκη είτε τον Στουρνάρα ακούμε το ίδιο είναι, παρατήρησε ο κ. Πολακης, ενώ «είμαι από αυτούς που έχουν δεχθεί την τεράστια δολοφονία χαρακτήρα», όπως είπε, γιατί «τη διαπλοκή εγώ τη χτύπησα, χάσανε λεφτά». Στο ίδιο πλαίσιο, «δεν είμαι ο μόνος που σε δέχτηκε τέτοιο πράγμα», πρόσθεσε, λέγοντας ακόμη ότι αυτοί «που είμαστε σήμερα εδώ είμαστε αυτοί που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συγκρουστήκαμε».
«Εγώ το δικό μου μερίδιο στη συλλογικότητα και στην υπεράσπιση του κόμματος το έχω δώσει και με το παραπάνω» ισχυρίστηκε ο κ. Πολακης απαντώντας στις εσωκομματικές αιτιάσεις και απαντώντας εμμέσως στη Ρένα Δούρου, προσθέτοντας πως δεν υπάρχουν ατομικά σχέδια και πως αυτά για προσωπικές στρατηγικές, τα επιστρέφω.
Σύμφωνα με το βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, «από την προγραμματική εκφώνηση των θέσεων μας θα κριθούμε», καταλήγοντας με νόημα πως εγώ θα συνεχίσω να παλεύω από τις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ για όσο αντέχω και με όσους αντέχουν, για ένα τέτοιο περιεχόμενο. Για άλλο περιεχόμενο δεν θα παλέψω, όπως είπε.
Την ίδια στιγμή, η νέα Πρόεδρος της ΚΟ του κόμματος, Ρένα Δούρου ξεκαθάρισε ως προς τη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΛΑΣ ότι «μπορούμε να ταυτιστούμε; Όχι! Μπορούμε να συμπορευτούμε; Ναι! Όπως μπορούμε να συμπορευθούμε με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις», ασκώντας δριμεία κριτική στον Σωκράτη Φάμελλο, λέγοντας με την «ατυχέστατη» απόφαση της ΚΕ της 6ης Ιουνίου «κινδύνευε η ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ , γιατί μας οδηγούσε σε διάλυση του».
Την ίδια ώρα, την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στις εθνικές εκλογές προανήγγειλε ο Νίκος Παππάς, αφού τόνισε πως ««Ο ιστορικός μας κύκλος δεν έκλεισε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρξε τοξικός. Και δεν είναι τοξικός. Έχει, όμως, υποστεί τοξικές επιθέσεις. Και εκτοξεύεται αυτή η κατηγορία από κάποιους που δεν ήταν μαζί μας όταν κάναμε όλοι μαζί την Αριστερά κυβερνώσα. Αντίθετα, ήταν εναντίον μας», ανέφερε χαρακτηριστικά».
Πολάκης: Έχουμε να αντιμετωπίσουμε το σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον Τσίπρα
«Μόνο οι εξαιρετικά κρυστάλλινες κουβέντες μπορούν να δώσουν συνέχεια στο χώρο» ανέφερε στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ο Παύλος Πολάκης.
«Καταρχήν κρατηθήκαμε όρθιοι» σημείωσε και πρόσθεσε πως «έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρο μας τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα». «Εδώ δεν πάμε εμείς απέναντι στον Τσίπρα, ο Τσίπρας στήνει κάτι το οποίο προϋποθέτει ότι εδώ πρέπει να διαλυθούμε» συνέχισε ο κ. Πολακης.
Ο ίδιος παρατήρησε για την ΕΛΑΣ πως «μέχρι στιγμής γραμμή δε λένε, αέρα κοπανιστό λένε», συμπληρώνοντας ότι αν το κόμμα Τσίπρα λάβει 17%,18% και ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ, αυτό θα γίνει αν εμείς πάρουμε 1%.
«Αν είμαι πάρουμε 5,6 10 το άλλο σενάριο δεν υλοποιείται», πρόσθεσε.
Για τα στελέχη της ΕΛΑΣ, είτε τον Κουτεντάκη είτε τον Στουρνάρα ακούμε το ίδιο είναι, παρατήρησε ο κ. Πολακης, ενώ «είμαι από αυτούς που έχουν δεχθεί την τεράστια δολοφονία χαρακτήρα», όπως είπε, γιατί «τη διαπλοκή εγώ τη χτύπησα, χάσανε λεφτά». Στο ίδιο πλαίσιο, «δεν είμαι ο μόνος που σε δέχτηκε τέτοιο πράγμα», πρόσθεσε, λέγοντας ακόμη ότι αυτοί «που είμαστε σήμερα εδώ είμαστε αυτοί που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συγκρουστήκαμε».
«Εγώ το δικό μου μερίδιο στη συλλογικότητα και στην υπεράσπιση του κόμματος το έχω δώσει και με το παραπάνω» ισχυρίστηκε ο κ. Πολακης απαντώντας στις εσωκομματικές αιτιάσεις και απαντώντας εμμέσως στη Ρένα Δούρου, προσθέτοντας πως δεν υπάρχουν ατομικά σχέδια και πως αυτά για προσωπικές στρατηγικές, τα επιστρέφω.
Για τον πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, «ο Φάμελλος υπηρέτησε σχέδιο ναι και το λέω ευθέως» τόνισε ο κ. Πολάκης, καθώς αποκάλυψε πως «είχαμε βρεθεί την Πρωτομαγιά μιλήσαμε μια ώρα». «Αποδείχθηκε ότι υπηρετούσε σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ να φύγουν μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να πάνε εκεί» συνέχισε ο κ. Φάμελλος για την ΕΛΑΣ.
Σε προγραμματικό επίπεδο, «η χώρα χρειάζεται μια Αριστερά και ένα κόμμα που θα λέει ξεκάθαρα στο πρόταγμα του ότι θέλει να κυβερνήσει τη χώρα» ισχυρίστηκε ο βουλευτής Χανίων και έθεσε στην προμετωπίδα το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, διατυπωμένο στο συνέδριο του 2022. «Από εκεί θα κριθεί το τι θα πάρουμε» στις εκλογές, όπως εξήγησε ο κ. Πολάκης, αναδεικνύοντας ως αναγκαιότητα την ξεκάθαρη αποτύπωση θέσεων, αλλά και την άσκηση σκληρής κριτικής στην κυβέρνηση για διαφθορά. «Δεν είναι η σκανδαλολογία είναι η αναδιανομή που κάνει που κάνει ο Μητσοτάκης», όπως είπε.
Αναφερόμενος στο έλλειμμα κριτικής απο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης Τσίπρα, «τα έλεγα του Τσακαλώτου και του Χουλιαράκη γιατί ο Χουλιαράκης είχε φύγει για τον Στουρνάρα από τότε» τόνισε ο κ. Πολάκης και για την περίπτωση της επιστρεπτέα α προκαταβολής, «εμείς δεν βγήκαμε αυτό να το κράξουμε», όπως είπε.
Σύμφωνα με το βουλευτή Χανίων, «από την προγραμματική εκφώνηση των θέσεων μας θα κριθούμε», καταλήγοντας με νόημα πως εγώ θα συνεχίσω να παλεύει από τις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ για ένα τέτοιο περιεχόμενο. Για άλλο περιεχόμενο δεν θα παλέψω.
Δούρου: Συμπόρευση ναι, ταύτιση όχι με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα
Ως «κρίσιμη καμπή» χαρακτήρισε την συγκυρία που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία η νέα Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου, καλώντας τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής «να ανασυγκροτήσουμε το κόμμα μας».
Αναφερόμενη στο ντόμινο αποχωρήσεων των βουλευτών, «τις βουλευτικές έδρες εμείς της τιμάμε, δεν τις περιφρονούμε και δεν τις βγάζουμε σε πλειστηριασμούς» τόνισε με νόημα η κυρία Δούρου, προσθέτοντας πως «για να πάρουμε μέρος στις εκλογές είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο με όσους θέλουν και το μπορούν, είτε αυτόνομα», πρόσθεσε.
«Στον αγώνα αυτό παρά τα όσα λέχθηκαν, παρά τα όσα γράφτηκαν, παρά τα όσα ψυθυρίστηκαν, δεν περισσεύει καμία και κανένας» σημείωσε η Ρένα Δούρου, εξηγώντας πως κανένας δεν είναι τόσο έξυπνος και τόσο όμορφος, για να παίρνει τη έδρα του και να την νομίζει προικώο και να την πηγαίνει δεξιά και αριστερά, όπως είπε.
Για την απόφαση της 6ης Ιουνίου του 2026 της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ περί στήριξης της ΕΛΑΣ, «μας οδηγούμε σε διάλυση αυτή η απόφαση» περιέγραψε η κυρία Δούρου, κάνοντας λόγο για «ατυχέστατη απόφαση», εκείνη «που οδήγησε το κόμμα να ζητά την αυτοαναίρεση του», υποστήριξε. Για το προσεχές διάστημα, «θα είμαστε παρόντες στη ΔΕΘ με τις θέσεις μας», υποστήριξε η κυρία Δούρου και «μπορούμε» να μπούμε στη Βουλή, συνέχισε.
Για τη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΛΑΣ, η ίδια υπογράμμισε πως δεν ταυτίζονται ιδεολογικά, αφήνοντας όμως ανοιχτό το κεφάλαιο της συμπόρευσης, αφού όλες οι προοδευτικές δυνάμεις θα μιλήσουν μετεκλογικά, όπως διέβλεψε. Για τα εσωκομματικά, θα βρούμε ένα συλλογικό σχήμα, για να προχωρήσουμε με ενότητα τόνισε η κυρία Δούρου, ξορκίζοντας προσωπικές στρατηγικές και νέους διχασμούς.
Παππάς: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρών στις επερχόμενες εθνικές εκλογές
«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και είναι όρθιος, στέλνουμε αυτό το μήνυμα παρά τις προβλέψεις και τις μεθοδεύσεις ώστε να κλείσει αυτό το κόμμα τον κύκλο του», ανέφερε ο Νίκος Παππάς, παρουσιάζοντας την εισήγηση της Πολιτικής Γραμματείας στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας ανασυγκρότησης του κόμματος μετά τις τελευταίες εσωκομματικές ανακατατάξεις.
Στην εισήγησή του, ο κ. Παππάς διαβεβαίωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει αυτόνομα στις επόμενες εθνικές εκλογές, επισημαίνοντας πως το κόμμα θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών «μαζί με τις συμμαχίες που θα καταφέρουμε να οικοδομήσουμε».
«Το κόμμα μας θα είναι παρόν στις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Μαζί με τους συμμάχους μας, με όσους θέλουν και με όσους μπορούν. Θα ζητήσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού με πίστη στο πρόγραμμά μας και στην ιστορία μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη Βουλή και θα είναι πρωταγωνιστής των διεργασιών για το αύριο της Αριστεράς», υπογράμμισε.
Ο Νίκος Παππάς άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την οικονομική της πολιτική, υποστηρίζοντας ότι είχε στη διάθεσή της ιστορικούς ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, χωρίς όμως να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
Όπως είπε, η κυβέρνηση «σπατάλησε» περίπου 120 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ κατηγόρησε τη ΝΔ ότι δεν αξιοποίησε τους διαθέσιμους πόρους για μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική.
Παράλληλα, έκανε λόγο για συνεχιζόμενη πίεση στα νοικοκυριά λόγω της ακρίβειας, για στεγαστική κρίση που πλήττει ιδιαίτερα τους νέους και για δυσκολίες χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες του προγράμματος του κόμματος, ο κ. Παππάς επανέλαβε τη θέση για: ισχυρό δημόσιο πυλώνα στην ενέργεια, με δημόσια ΔΕΗ και δημόσια ΕΛΠΕ, δημιουργία δημόσιου τραπεζικού πυλώνα, μείωση των έμμεσων φόρων, παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής και της δημογραφικής κρίσης.
Αναφερόμενος στις συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο, ο Νίκος Παππάς υποστήριξε ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου αποδείχθηκε ανεφάρμοστη, καθώς –όπως είπε– τόσο η ΕΛΑΣ όσο και ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισαν ότι δεν επιθυμούν μια συντεταγμένη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ πολιτικών δυνάμεων.
Τόνισε, ωστόσο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εγκαταλείπει τη στρατηγική των συνεργασιών, αλλά θεωρεί πως αυτές πρέπει να στηρίζονται σε πολιτική ισοτιμία, δημόσιο προγραμματικό διάλογο, σεβασμό στην αυτοτέλεια των κομμάτων και συλλογικές αποφάσεις, απορρίπτοντας τις προσωπικές διαπραγματεύσεις.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις πρόσφατες αποχωρήσεις βουλευτών, σημειώνοντας πως οι κοινοβουλευτικές έδρες δεν αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία.
«Οι πολίτες δεν εξέλεξαν μεμονωμένα πρόσωπα. Κανείς δεν δικαιούται να αντιμετωπίζει την κοινοβουλευτική έδρα ως προσωπική περιουσία ή ως προσωπική αποσκευή που μπορεί να περιφέρεται και να βγαίνει στον πλειστηριασμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Παππάς απηύθυνε ανοικτό κάλεσμα σε όσους απομακρύνθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2023, αλλά εξακολουθούν, όπως είπε, να πιστεύουν στην ανάγκη ύπαρξης μιας ισχυρής σύγχρονης Αριστεράς.
Παράλληλα, υπερασπίστηκε το μοντέλο της συλλογικής ηγεσίας μέχρι τις εθνικές εκλογές, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή, ώστε να αξιοποιηθεί το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού και να οργανωθεί η προεκλογική προετοιμασία του κόμματος.
Ο ίδιος, χαρακτήρισε την «Αυγή» και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο» αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικής διαδρομής της ελληνικής Αριστεράς, προαναγγέλλοντας πρωτοβουλίες για τη στήριξη και την αναβάθμισή τους, ενώ έκλεισε την ομιλία του λέγοντας ότι «ο ιστορικός μας κύκλος δεν έκλεισε» και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «ανοίγει έναν νέο κύκλο» με στόχο την επιστροφή του σε πρωταγωνιστικό ρόλο.
Κλείνοντας την εισήγησή του, ο Νίκος Παππάς επιχείρησε να δώσει το πολιτικό στίγμα της επόμενης ημέρας για τον ΣΥΡΙΖΑ, απορρίπτοντας την κριτική περί «τοξικότητας» του κόμματος.
«Ο ιστορικός μας κύκλος δεν έκλεισε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρξε τοξικός. Και δεν είναι τοξικός. Έχει, όμως, υποστεί τοξικές επιθέσεις. Και εκτοξεύεται αυτή η κατηγορία από κάποιους που δεν ήταν μαζί μας όταν κάναμε όλοι μαζί την Αριστερά κυβερνώσα. Αντίθετα, ήταν εναντίον μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όπως είπε, το κόμμα «ανοίγει έναν νέο κύκλο», προχωρώντας με συλλογική ηγεσία στην εκλογική προετοιμασία, αξιοποιώντας το ιδεολογικό, προγραμματικό και στελεχιακό του δυναμικό, αλλά και τις πολιτικές συμμαχίες που θα διαμορφώσει, με στόχο την παρουσία του στις επόμενες εθνικές εκλογές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα