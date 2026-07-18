«Σκληρό ροκ» ο όρος Πολάκη για την παραμονή του στον ΣΥΡΙΖΑ- Παράθυρο προς την ΕΛΑΣ άνοιξε η Δούρου, αιχμές κατά Τσίπρα και Φάμελλου

Οι αστερίσκοι που έβαλε ο Πολάκης για την επόμενη μέρα του στον ΣΥΡΙΖΑ στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή - Προσκλητήριο Δούρου για την ανασυγκρότηση του κόμματος - Θα πάμε στις κάλπες, είπε ο Παππάς