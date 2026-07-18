Κιάμος στο Protothema Sports: Όλα δείχνουν ότι θα το πάρει ο Μέσι, αλλά πιστεύω ότι η Ισπανία θα του χαλάσει το όνειρο
Κιάμος στο Protothema Sports: Όλα δείχνουν ότι θα το πάρει ο Μέσι, αλλά πιστεύω ότι η Ισπανία θα του χαλάσει το όνειρο
Ο δημοφιλής τραγουδιστής φιλοξενήθηκε στην εκπομπή, που παρουσίασαν οι Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Μαυροειδής, Ηλίας Βλάχος και Γιαννίκος Δούσκας - Τι είπε για την αποχώρηση του Πινέδα από την ΑΕΚ
Ο γνωστός τραγουδιστής, Πάνος Κιάμος, φιλοξενήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7) στην εκπομπή Protothema Sports και μίλησε για το ποιος πιστεύει ότι θα είναι ο νικητής στον αυριανό μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, καθώς και για την αποχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα από την ΑΕΚ.
Όπως τόνισε ο τραγουδιστής σχετικά με τον αυριανό τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία «όλα δείχνουν ότι θα το πάρει ο 40χρονος Μέσι», ωστόσο, πιστεύει πως η Ισπανία θα του χαλάσει το όνειρο και θα είναι η μεγάλη νικήτρια. Πρόκειται για μια ομάδα ρομπότ, όπως χαρακτήρισε τη Φρούρια Ρόχα.
Σχετικά με το ενδεχόμενο ο Αργεντίνος σούπερσταρ να κατακτήσει ακόμη ένα Παγκόσμιο Κύπελλο στην πλούσια καριέρα του είπε πως
θα μοιάζει με ένα φινάλε σταλμένο από τον Θεό. Θα έχει πάρει όσα Μουντιάλ είχε όλη του η χώρα χωρίς αυτόν. Θα γίνει ένας σούπερ πολύτιμος παίκτης και θα αποτελεί μία τεράστια δικαίωση για τον ίδιο, καθώς όλοι λέγανε ότι ο Μέσι δεν έχει πάρει τίποτα με την Αργεντινή, τον κατηγορούσαν ότι δεν κάνει τίποτα μόνος του, ότι τα κατάφερε με την Μπαρτσελόνα, άλλα όχι με την εθνική ομάδα.
Παράλληλα, σημείωσε πως μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο είναι οι δυο κορυφαίοι παίκτες τα τελευταία 15χρονια.
Την τελευταία τετραετία, όπως υπογράμμισε, είναι ο κορυφαίος χαφ του πρωταθλήματος, έχει κερδίσει δύο φορές το ελληνικό πρωτάθλημα, έχει αναδειχθεί δύο φορές πολυτιμότερος παίκτης της Super League, έδινε το 100% και τα πάντα για την ΑΕΚ. Αστειευόμενος είπε πως θα ήθελε άλλους δύο Πινέδα στην ομάδα, όχι να φύγει αυτός που υπάρχει ήδη. Τέλος, ο τραγουδιστής εξέφρασε την ελπίδα του η ΑΕΚ να είναι προετοιμασμένη να καλύψει το κενό του.
Όπως επισημάνει και ο Κώστας Κετσετζόγλου η φυγή του Μεξικανού χαφ ήταν αναπόφευκτη, καθώς πληρώθηκε η ρήτρα και έτσι η ΑΕΚ δεν μπορούσε να κάνει κάτι.
Όπως τόνισε ο τραγουδιστής σχετικά με τον αυριανό τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία «όλα δείχνουν ότι θα το πάρει ο 40χρονος Μέσι», ωστόσο, πιστεύει πως η Ισπανία θα του χαλάσει το όνειρο και θα είναι η μεγάλη νικήτρια. Πρόκειται για μια ομάδα ρομπότ, όπως χαρακτήρισε τη Φρούρια Ρόχα.
Σχετικά με το ενδεχόμενο ο Αργεντίνος σούπερσταρ να κατακτήσει ακόμη ένα Παγκόσμιο Κύπελλο στην πλούσια καριέρα του είπε πως
θα μοιάζει με ένα φινάλε σταλμένο από τον Θεό. Θα έχει πάρει όσα Μουντιάλ είχε όλη του η χώρα χωρίς αυτόν. Θα γίνει ένας σούπερ πολύτιμος παίκτης και θα αποτελεί μία τεράστια δικαίωση για τον ίδιο, καθώς όλοι λέγανε ότι ο Μέσι δεν έχει πάρει τίποτα με την Αργεντινή, τον κατηγορούσαν ότι δεν κάνει τίποτα μόνος του, ότι τα κατάφερε με την Μπαρτσελόνα, άλλα όχι με την εθνική ομάδα.
Παράλληλα, σημείωσε πως μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο είναι οι δυο κορυφαίοι παίκτες τα τελευταία 15χρονια.
Τεράστια απώλεια ο Πινέδα για την ΑΕΚΟ Πάνος Κιάμος δεν είναι κρυφό ότι είναι φανατικός οπαδός της ΑΕΚ. Όσον αφορά την αποχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα από την Ένωση σχολίασε πως πρόκειται για μια «τεράστια απώλεια». Ο ίδιος στεναχωρήθηκε όταν έμαθε την είδηση για την εξαγορά του από την Μοντερέι του Αλμέιδα έναντι 8 εκατ. ευρώ.
Την τελευταία τετραετία, όπως υπογράμμισε, είναι ο κορυφαίος χαφ του πρωταθλήματος, έχει κερδίσει δύο φορές το ελληνικό πρωτάθλημα, έχει αναδειχθεί δύο φορές πολυτιμότερος παίκτης της Super League, έδινε το 100% και τα πάντα για την ΑΕΚ. Αστειευόμενος είπε πως θα ήθελε άλλους δύο Πινέδα στην ομάδα, όχι να φύγει αυτός που υπάρχει ήδη. Τέλος, ο τραγουδιστής εξέφρασε την ελπίδα του η ΑΕΚ να είναι προετοιμασμένη να καλύψει το κενό του.
Όπως επισημάνει και ο Κώστας Κετσετζόγλου η φυγή του Μεξικανού χαφ ήταν αναπόφευκτη, καθώς πληρώθηκε η ρήτρα και έτσι η ΑΕΚ δεν μπορούσε να κάνει κάτι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα