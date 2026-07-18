Νέα τραγωδία στην άσφαλτο της Χαλκιδικής: Νεκρός 19χρονος σε σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων
Νέα τραγωδία στην άσφαλτο της Χαλκιδικής: Νεκρός 19χρονος σε σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων
Δύο ακόμη νεαροί τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας – Συνελήφθη ο 23χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος
Ακόμη μία τραγωδία γράφτηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στους δρόμους της Χαλκιδικής, όπου ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, λίγες μόλις ώρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 23χρονο στη Θεσσαλονίκη.
Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 05:00, στο οδικό τμήμα που συνδέει το Πολύχρονο με τη Χανιώτη, στην περιοχή της Κασσάνδρας, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, δύο επιβατικά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα.
Από τη σύγκρουση ο 19χρονος οδηγός του ενός οχήματος εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, οι οποίοι τον απεγκλώβισαν, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Στο ίδιο όχημα επέβαιναν ακόμη δύο νεαροί, ηλικίας 18 και 21 ετών, υπήκοοι Αλβανίας, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, ένας 23χρονος Έλληνας, δεν τραυματίστηκε σοβαρά και συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η αρμόδια υπηρεσία της Τροχαίας.
Το νέο θανατηφόρο τροχαίο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σοβαρών δυστυχημάτων που έχουν συγκλονίσει τη Χαλκιδική τις τελευταίες ημέρες. Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγα 24ωρα, μια ολόκληρη οικογένεια από τη Μολδαβία - πατέρας, μητέρα και το βρέφος τους - έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στην περιοχή, ενώ η 7χρονη κόρη τους εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, δίνοντας μάχη για τη ζωή της.
πηγή: typosthess
Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 05:00, στο οδικό τμήμα που συνδέει το Πολύχρονο με τη Χανιώτη, στην περιοχή της Κασσάνδρας, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, δύο επιβατικά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα.
Από τη σύγκρουση ο 19χρονος οδηγός του ενός οχήματος εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, οι οποίοι τον απεγκλώβισαν, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Στο ίδιο όχημα επέβαιναν ακόμη δύο νεαροί, ηλικίας 18 και 21 ετών, υπήκοοι Αλβανίας, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, ένας 23χρονος Έλληνας, δεν τραυματίστηκε σοβαρά και συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η αρμόδια υπηρεσία της Τροχαίας.
Το νέο θανατηφόρο τροχαίο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σοβαρών δυστυχημάτων που έχουν συγκλονίσει τη Χαλκιδική τις τελευταίες ημέρες. Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγα 24ωρα, μια ολόκληρη οικογένεια από τη Μολδαβία - πατέρας, μητέρα και το βρέφος τους - έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στην περιοχή, ενώ η 7χρονη κόρη τους εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, δίνοντας μάχη για τη ζωή της.
πηγή: typosthess
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