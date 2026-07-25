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Χρήστος Τζόλης: Το βίντεο της Άρσεναλ για την πρώτη του ημέρα στο Λονδίνο ως «κανονιέρης»
Χρήστος Τζόλης: Το βίντεο της Άρσεναλ για την πρώτη του ημέρα στο Λονδίνο ως «κανονιέρης»
Ο διεθνής εξτρέμ έγινε εδώ και λίγα 24ωρα η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα παίκτη στο εξωτερικό
Ο Χρήστος Τζόλης είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα των τελευταίων ημέρων, καθώς ολοκληρώθηκε και επίσημα η μεταγραφή του στην Premier League για λογιαριασμό της Άρσεναλ.
Ο διεθνής εξτρέμ έγινε εδώ και λίγα 24ωρα η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα παίκτη στο εξωτερικό, ξεπερνώντας εκείνες των Μπάμπη Κωστούλα και Κώστα Μανωλά, με τους πρωταθλητές Αγγλίας να βγάζουν από τα ταμεία τους περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν.
Όπως είναι φυσικό οι φίλοι των «Κανονιέρηδων» είναι ενθουσιασμένοι με τη μετραγραφή αυτή και ο σύλλογος για να... απαντήσει στην περιέργεια τους αποφάσισε να τους εντάξει στο κλίμα και να τους γνωρίσει λίγο καλύτερα τον Έλληνα επιθετικό, δείχνοντας τους το πρώτο 24ώρο του παίκτη στο Λονδίνο.
Αναλυτικότερα, η Άρσεναλ δημοσίευσε ένα βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της στα κοινωνικά δίκτυα, όπου κατέγραψε τις στιγμές που «έπεφταν» οι υπογραφές, την πρώτη συνομιλία του Τζόλη με τον προπονητή του συλλόγου, Μικέλ Αρτέτα, τα στιγμιότυπα από την φωτογράφιση του, αλλά και τις πρώτες δηλώσεις του με τη φανέλα της ομάδας.
Ο διεθνής εξτρέμ έγινε εδώ και λίγα 24ωρα η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα παίκτη στο εξωτερικό, ξεπερνώντας εκείνες των Μπάμπη Κωστούλα και Κώστα Μανωλά, με τους πρωταθλητές Αγγλίας να βγάζουν από τα ταμεία τους περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν.
Όπως είναι φυσικό οι φίλοι των «Κανονιέρηδων» είναι ενθουσιασμένοι με τη μετραγραφή αυτή και ο σύλλογος για να... απαντήσει στην περιέργεια τους αποφάσισε να τους εντάξει στο κλίμα και να τους γνωρίσει λίγο καλύτερα τον Έλληνα επιθετικό, δείχνοντας τους το πρώτο 24ώρο του παίκτη στο Λονδίνο.
Αναλυτικότερα, η Άρσεναλ δημοσίευσε ένα βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της στα κοινωνικά δίκτυα, όπου κατέγραψε τις στιγμές που «έπεφταν» οι υπογραφές, την πρώτη συνομιλία του Τζόλη με τον προπονητή του συλλόγου, Μικέλ Αρτέτα, τα στιγμιότυπα από την φωτογράφιση του, αλλά και τις πρώτες δηλώσεις του με τη φανέλα της ομάδας.
Our newest Gunner: Christos Tzolis.— Arsenal (@Arsenal) July 25, 2026
Shot on Google Pixel 🤳 pic.twitter.com/lsqNJhX3Mk
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