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Καρέ καρέ η κατάσβεση πυρκαγιάς στη βραχονησίδα Κουμουνδούρου στον Πειραιά από το νέο πλωτό σκάφος RAFNAR της Πυροσβεστικής
Καρέ καρέ η κατάσβεση πυρκαγιάς στη βραχονησίδα Κουμουνδούρου στον Πειραιά από το νέο πλωτό σκάφος RAFNAR της Πυροσβεστικής
Η φωτιά τέθηκε σε πλήρη έλεγχο τέθηκε ενώ τα αίτια ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση στη βραχονησίδα Κουμουνδούρου, που βρίσκεται απέναντι από την παραλία Βοτσαλάκια στον Πειραιά, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών αρχών.
Λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας της περιοχής και της αδυναμίας πρόσβασης επίγειων δυνάμεων στο σημείο, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενεργοποίησε άμεσα το πλωτό μέσο τύπου RAFNAR, τη νέα επιχειρησιακή προσθήκη στον στόλο της Πυροσβεστικής, προκειμένου να συνδράμει στο έργο της κατάσβεσης.
Στην επιχείρηση συμμετείχε επίσης ιδιωτικό πλωτό μέσο, συγκεκριμένα ρυμουλκό σκάφος, το οποίο συνέβαλε στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της φωτιάς.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) είχε συνεχή εικόνα από την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone εξοπλισμένου με οπτική και θερμική κάμερα, γεγονός που διευκόλυνε τον συντονισμό των δυνάμεων.
Χάρη στην άμεση κινητοποίηση και τον αποτελεσματικό συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων, η πυρκαγιά τέθηκε σε πλήρη έλεγχο μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση.
Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς διερευνώνται από στελέχη του Ανακριτικού Γραφείου Πειραιά, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), η οποία έχει αναλάβει τη σχετική έρευνα.
Λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας της περιοχής και της αδυναμίας πρόσβασης επίγειων δυνάμεων στο σημείο, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενεργοποίησε άμεσα το πλωτό μέσο τύπου RAFNAR, τη νέα επιχειρησιακή προσθήκη στον στόλο της Πυροσβεστικής, προκειμένου να συνδράμει στο έργο της κατάσβεσης.
Στην επιχείρηση συμμετείχε επίσης ιδιωτικό πλωτό μέσο, συγκεκριμένα ρυμουλκό σκάφος, το οποίο συνέβαλε στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της φωτιάς.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) είχε συνεχή εικόνα από την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone εξοπλισμένου με οπτική και θερμική κάμερα, γεγονός που διευκόλυνε τον συντονισμό των δυνάμεων.
Χάρη στην άμεση κινητοποίηση και τον αποτελεσματικό συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων, η πυρκαγιά τέθηκε σε πλήρη έλεγχο μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση.
Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς διερευνώνται από στελέχη του Ανακριτικού Γραφείου Πειραιά, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), η οποία έχει αναλάβει τη σχετική έρευνα.
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