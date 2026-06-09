Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Με δύο πρόσωπα ο καιρός σήμερα: Αστάθεια στα ηπειρωτικά, καλοκαιρία στα νησιά, η πρόγνωση Τσατραφύλλια
Με δύο πρόσωπα ο καιρός σήμερα: Αστάθεια στα ηπειρωτικά, καλοκαιρία στα νησιά, η πρόγνωση Τσατραφύλλια
Υψηλές θερμοκρασίες, απογευματινές καταιγίδες και ενισχυμένα μελτέμια συνθέτουν το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες
Δύο όψεις θα έχει ο καιρός τις επόμενες ημέρες: αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας και καλοκαιρία στα νησιά. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια η ζέστη θα επιμείνει, ενώ η κεραυνική δραστηριότητα και τα μελτέμια θα συνεχίσουν να διαμορφώνουν δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες.
Πιο αναλυτικά, σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, η ημέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες η αστάθεια θα κάνει ξανά την εμφάνισή της στα ηπειρωτικά, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 με 33 βαθμούς στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, καθώς και στην Κρήτη, ενώ στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι και μετά δεν αποκλείεται να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη, από το μεσημέρι και μετά, προβλέπεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς.
Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, ενώ ο άστατος καιρός σταδιακά θα περιοριστεί.
Πιο αναλυτικά, σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, η ημέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες η αστάθεια θα κάνει ξανά την εμφάνισή της στα ηπειρωτικά, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 με 33 βαθμούς στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, καθώς και στην Κρήτη, ενώ στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι και μετά δεν αποκλείεται να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη, από το μεσημέρι και μετά, προβλέπεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς.
Το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρεςΑπό την Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή, η αστάθεια θα παραμείνει τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, ενώ η ζέστη θα διατηρηθεί. Την ίδια στιγμή, τα μελτέμια στα ανατολικά πελάγη θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ.
Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, ενώ ο άστατος καιρός σταδιακά θα περιοριστεί.
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