Βάσεις 2026: Σήμερα μετά τις 11 οι ανακοινώσεις, πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας, με SMS ή από τα σχολεία – Τα επόμενα βήματα για εγγραφές, φοιτητική στέγη και μετεγγραφές





Σημειώνεται, ότι η φετινή διαδικασία ολοκληρώνεται νωρίτερα σε σχέση με αρκετές προηγούμενες χρονιές, δίνοντας περισσότερο χρόνο στους νέους φοιτητές να οργανώσουν τη μετακίνησή τους, την αναζήτηση κατοικίας και τις εγγραφές τους.



Βάσεις εισαγωγής: Πώς θα δείτε τα αποτελέσματα Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, οι



Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα με τρεις διαφορετικούς τρόπους:



1. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας results.it.minedu.gov.gr.

Στην πλατφόρμα των αποτελεσμάτων θα χρειαστούν:



-τα τέσσερα αρχικά γράμματα από επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο και μητρώνυμο.



Η υπηρεσία ενεργοποιείται αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση των βάσεων.



2. Με SMS στο κινητό

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3. Από το σχολείο

Οι πίνακες επιτυχόντων θα αναρτηθούν και στα λύκεια, αποκλειστικά με τον κωδικό κάθε υποψηφίου, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα.



Αν η ιστοσελίδα «πέσει», μην πανικοβληθείτε Τα πρώτα λεπτά μετά την ανακοίνωση παρατηρείται κάθε χρόνο πολύ μεγάλη

επισκεψιμότητα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου.



Ολοκληρώνεται σήμερα ο κύκλος των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους 89.032 υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, καθώς το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει, μετά τις 11:00 το πρωί, τις βάσεις εισαγωγής.Σημειώνεται, ότι η φετινή διαδικασία ολοκληρώνεται νωρίτερα σε σχέση με αρκετές προηγούμενες χρονιές, δίνοντας περισσότερο χρόνο στους νέους φοιτητές να οργανώσουν τη μετακίνησή τους, την αναζήτηση κατοικίας και τις εγγραφές τους.Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, οι Βάσεις 2026 θα ανακοινωθούν σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, μετά τις 11:00 το πρωί. Την ίδια ώρα θα δημοσιοποιηθούν και τα ονόματα των επιτυχόντων ανά τμήμα.Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα με τρεις διαφορετικούς τρόπους:Στην πλατφόρμα των αποτελεσμάτων θα χρειαστούν:- ο οκταψήφιος κωδικός υποψηφίου,-τα τέσσερα αρχικά γράμματα από επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο και μητρώνυμο.Η υπηρεσία ενεργοποιείται αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση των βάσεων.Όσοι είχαν εγγραφεί εγκαίρως στην ειδική υπηρεσία του Υπουργείου θα ενημερωθούν με μήνυμα στο κινητό τους, χωρίς να χρειαστεί να μπουν στην πλατφόρμα. Σε ώρες αυξημένης κίνησης ενδέχεται να υπάρξει μικρή καθυστέρηση στην αποστολή των μηνυμάτων, κάτι που συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο.Οι πίνακες επιτυχόντων θα αναρτηθούν και στα λύκεια, αποκλειστικά με τον κωδικό κάθε υποψηφίου, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα.Τα πρώτα λεπτά μετά την ανακοίνωση παρατηρείται κάθε χρόνο πολύ μεγάληεπισκεψιμότητα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου.

Αν η σελίδα καθυστερεί να ανοίξει, ανανεώστε μετά από λίγα λεπτά. Αποφύγετε τις συνεχείς ανανεώσεις. Χρησιμοποιήστε διαφορετική συσκευή ή άλλο πρόγραμμα περιήγησης. Ελέγξτε και το SMS, εφόσον έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία.



Στις περισσότερες περιπτώσεις η ομαλή λειτουργία αποκαθίσταται πολύ γρήγορα.



Τι δείχνουν οι τελευταίες εκτιμήσεις Μέχρι και την παραμονή της ανακοίνωσης, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναλυτές

συμφωνούσαν ότι η φετινή εικόνα δεν αναμένεται να χαρακτηρίζεται από ακραίες ανατροπές αλλά από στοχευμένες μεταβολές ανά επιστημονικό πεδίο.



Ειδικότερα, οι κυριότερες τάσεις που έχουν καταγραφεί είναι οι εξής:



-Ιατρικές Σχολές: μικρή άνοδος ή σταθεροποίηση στις υψηλόβαθμες σχολές.

-Πολυτεχνικές: ανοδικές τάσεις σε αρκετά δημοφιλή τμήματα, ιδιαίτερα όσα

σχετίζονται με νέες τεχνολογίες.



-Νομικές: περιορισμένες μεταβολές, με πιθανές μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Κομοτηνής.

-Τμήματα Ψυχολογίας: σε αρκετές περιπτώσεις αναμένονταν χαμηλότερες βάσεις σε σχέση με πέρυσι.

-Περιφερειακά τμήματα: αναμένεται να παρουσιάσουν τις μεγαλύτερες

διαφοροποιήσεις, καθώς οι επιλογές των υποψηφίων στα μηχανογραφικά επηρεάζουν σημαντικά τη διαμόρφωση των βάσεων.



Γιατί είναι τόσο δύσκολο να προβλέψει κανείς τις βάσεις Παρότι κάθε χρόνο δημοσιεύονται δεκάδες εκτιμήσεις, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι οι βάσεις δεν εξαρτώνται μόνο από τη δυσκολία των θεμάτων ή τις βαθμολογίες αλλά στη διαμόρφωσή τους συνυπολογίζονται οι επιδόσεις όλων των υποψηφίων, ο αριθμός των εισακτέων ανά τμήμα, οι προτιμήσεις που αποτυπώθηκαν στα μηχανογραφικά δελτία αλλά και η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.



Γι’ αυτό. ακόμη και μια μικρή αλλαγή στις επιλογές των υποψηφίων μπορεί να οδηγήσει σε αισθητές μεταβολές σε ορισμένα τμήματα.



Τι να κάνετε μόλις δείτε το αποτέλεσμα Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας συνιστούν στους υποψηφίους να αποφύγουν τις βιαστικές κινήσεις. Αμέσως μετά την ανακοίνωση επιβεβαιώστε ότι βλέπετε σωστά το τμήμα επιτυχίας, αποθηκεύστε ή εκτυπώστε το αποτέλεσμα, κρατήστε τους προσωπικούς σας κωδικούς, ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου για τις επόμενες ανακοινώσεις και – αν έχετε εισαχθεί σε πανεπιστήμιο μακριά από τον τόπο κατοικίας σας – μην προχωρήσετε άμεσα σε δεσμεύσεις για ενοικίαση κατοικίας πριν ξεκαθαρίσει το χρονοδιάγραμμα εγγραφών και οι δυνατότητες μετεγγραφής.



Η επόμενη ημέρα Μετά την ανακοίνωση των βάσεων, ακολουθούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των επιτυχόντων στα πανεπιστήμια, ενώ στη συνέχεια θα ανοίξει η διαδικασία για τις αιτήσεις μετεγγραφών, που αφορά χιλιάδες φοιτητές κάθε χρόνο. Παράλληλα, πολλές οικογένειες ξεκινούν ήδη την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, ιδιαίτερα σε πόλεις με αυξημένη ζήτηση, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Ηράκλειο και τα Ιωάννινα, όπου η εξεύρεση οικονομικής στέγης αποτελεί πλέον μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τους νέους φοιτητές.



Για όσους δεν πετύχουν τον στόχο τους, οι επιλογές παραμένουν ανοιχτές. Οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), η επανάληψη των Πανελλαδικών ή άλλες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διαδρομές, αποτελούν εναλλακτικές, που αξιοποιούνται κάθε χρόνο από σημαντικό αριθμό νέων. Σε κάθε περίπτωση, όλοι πρέπει να έχουν κατά νου, ότι η επαγγελματική και προσωπική πορεία δεν καθορίζοται αποκλειστικά από το αποτέλεσμα μιας εξεταστικής διαδικασίας.