Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Κηφισίας το Σαββατοκύριακο λόγω εργασιών
Θα πραγματοποιείται προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα, από το ύψος της λεωφόρου Αλεξάνδρας έως το ύψος του Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στις 30 και 31 Μαΐου στη Λεωφόρο Κηφισίας, λόγω εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Ειδικότερα, κατά τις ώρες 07:00 έως 17:00 θα πραγματοποιείται προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου, από το ύψος της λεωφόρου Αλεξάνδρας έως το ύψος του Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στις περιοχές των δήμων Αθηναίων και Αμαρουσίου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα οδική σήμανση.

