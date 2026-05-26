Θρήνος στο τελευταίο «αντίο» στον 29χρονο ΕΠΟΠ που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στη Ζαχάρω
Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, όταν το ΙΧ που οδηγούσε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και κάτοικοι της περιοχής αποχαιρέτησαν σήμερα στο Αρτίκι Τριφυλίας τον 29χρονο ΕΠΟΠ Δημήτρη Μελά που έχασε τόσο άδικα και πρόωρα τη ζωή του σε ένα φριχτό τροχαίο τα ξημερώματα της Κυριακής (24/5)στη Ζαχάρω.
Ο νεαρός στρατιωτικός που υπηρετούσε στον τομέα Πληροφορικής του ΚΕΑΤ στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας, είχε επιστρέψει τις προηγούμενες ημέρες στον τόπο καταγωγής του για να βρεθεί κοντά στην οικογένειά του.
Λίγο μετά τις 06.30 το πρωί της Κυριακής (24/5), το αυτοκίνητο που οδηγούσε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας που βρισκόταν στην άκρη του δρόμου. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε το όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών. Ο 29χρονος Δημήτρης ανασύρθηκε νεκρός έχοντας χάσει ακαριαία τη ζωή του.
Η είδηση του θανάτου του βύθισε στο πένθος όχι μόνο την οικογένειά του αλλά και τους συναδέλφους του στις Ένοπλες Δυνάμεις που κάνουν λόγο για έναν εξαίρετο άνθρωπο με όνειρα και προοπτικές που κόπηκαν βίαια στην άσφαλτο.
Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι λίγες ώρες μετά το δυστύχημα, σημειώθηκε νέο τροχαίο ατύχημα σχεδόν στο ίδιο ακριβώς σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν από τις 06.00 το πρωί της Δευτέρας (25/5) στο ρεύμα εξόδου από τη Ζαχάρω προς την Κυπαρισσία, ΙΧ στο οποίο επέβαιναν δυο γυναίκες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένη, έμφορτη πλατφόρμα νταλίκας που βρισκόταν εκτός οδοστρώματος. Η πρόσκρουση έγινε με χαμηλή ταχύτητα και οι δύο γυναίκες βγήκαν σώες χωρίς να τραυματιστούν.
