Άγριος καβγάς σε καφετέρια στις Αρχάνες Ηρακλείου οδήγησε σε πυροβολισμούς, δύο συλλήψεις

Αρχάνες Ηρακλείου έπειτα από το μεσημέρι της Κυριακής (24/5) στιςΗρακλείου έπειτα από πυροβολισμούς

Αναστάτωση επικράτησεσε κεντρικό σημείο του χωριού.Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ένας άνδρας που νωρίτερα είχε διαπληκτιστεί -σε κατάστημα εστίασης- με ένα άλλο άτομο από την περιοχή, επέστρεψε με όπλο και μέσα από το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός, άρχισεΑπό το περιστατικό δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.Αμεσα ισχυρές δυνάμεις ξεκίνησαν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ λίγη ώρα αργότερα συνελήφθησαν δύο άνδρες.