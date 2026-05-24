Άγριος καβγάς σε καφετέρια στις Αρχάνες Ηρακλείου οδήγησε σε πυροβολισμούς, δύο συλλήψεις
Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Κυριακής (24/5) στις Αρχάνες Ηρακλείου έπειτα από πυροβολισμούς σε κεντρικό σημείο του χωριού.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ένας άνδρας που νωρίτερα είχε διαπληκτιστεί -σε κατάστημα εστίασης- με ένα άλλο άτομο από την περιοχή, επέστρεψε με όπλο και μέσα από το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός, άρχισε να πυροβολεί.
Από το περιστατικό δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.
Αμεσα ισχυρές δυνάμεις ξεκίνησαν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ λίγη ώρα αργότερα συνελήφθησαν δύο άνδρες.
