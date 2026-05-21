Φωτιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσώνα, απομακρύνθηκαν μητέρα και γιος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Εξετάζεται αν η φωτιά προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου
Φωτιά σε διαμέρισμα πρώτο ορόφου ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε πολυκατοικίας στη Δραπετσώνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ στο διαμέρισμα στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτης έμεναν μια μητέρα και ο γιος της που έχουν απομακρυνθεί εγκαίρως.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες εξετάζεται αν η φωτιά προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου με τη γυναίκα που απεγκλωβίστηκε να λέει στον ΣΚΑΪ ότι ο γιος της ξύπνησε το πρωί για να φτιάξει το πρωινό, άνοιξε το γκαζάκι και προκλήθηκε έκρηξη.
Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα ενώ έχει επιστρατευθεί και βραχιονοφόρο όχημα καθώς υπάρχει πληροφορία ότι στον 3ο όροφο της πολυκατοικίας υπήρχε μια ηλικιωμένη γυναίκα που αρχικά αρνείτο να φύγει.
