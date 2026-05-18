Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος οδηγός αυτοκινήτου που έτρεχε με 209 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Οδό
ΕΛΛΑΔΑ
Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκη Υπερβολική ταχύτητα

Ο 30χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης που κατέγραψαν την ταχύτητά του με ραντάρ

Στράτος Λούβαρης
Σε… πίστα αγώνων νόμιζε ότι βρίσκεται ένας 30χρονος οδηγός αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη που εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς να κινείται με 209 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Οδό.

Ο άνδρας συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας από δικυκλιστές αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, καθώς λίγο νωρίτερα τον είχε καταγράψει το ραντάρ να τρέχει με ταχύτητα 209 χλμ/ώρα αντί του νόμιμου ορίου των 80 χλμ/ώρα, στο ύψος του Ευόσμου.


Μετά τη σύλληψή του σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
