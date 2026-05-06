Η υιοθέτηση θετικών συνηθειών και η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων μπορούν να υποστηρίξουν έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής.
23χρονος έτρεχε με 72 χλμ. με πατίνι στη Συγγρού και συνελήφθη, δείτε βίντεο
23χρονος έτρεχε με 72 χλμ. με πατίνι στη Συγγρού και συνελήφθη, δείτε βίντεο
Όπως διαπιστώθηκε, ο 23χρονος είχε παραβιάσει τον περιοριστή ταχύτητας για να μπορεί να κινείται με σχεδόν τριπλάσια από την επιτρεπόμενη ταχύτητα
Στη σύλληψη ενός 23χρονου, ο οποίος έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα ενώ επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι στη λεωφόρο Συγγρού, προχώρησαν αστυνομικοί το απόγευμα της Τρίτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 23χρονος με καταγωγή από την Αίγυπτο, έτρεχε με 72 χλμ./ώρα ενώ κινείτο στη δεξιά λωρίδα της λεωφόρου Συγγρού στο ρεύμα προς Πειραιά.
Η στιγμή που οι αστυνομικοί της τροχαίας Καλλιθέας εντοπίζουν με ραντάρ τον 23χρονο με το πατίνι
Όπως διαπιστώθηκε, ο 23χρονος είχε παραβιάσει τον περιοριστή ταχύτητας για να μπορεί να κινείται με σχεδόν τριπλάσια από την επιτρεπόμενη ταχύτητα.
Ο 23χρονος, ο οποίος φορούσε κράνος, μαζί με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 23χρονος με καταγωγή από την Αίγυπτο, έτρεχε με 72 χλμ./ώρα ενώ κινείτο στη δεξιά λωρίδα της λεωφόρου Συγγρού στο ρεύμα προς Πειραιά.
Η στιγμή που οι αστυνομικοί της τροχαίας Καλλιθέας εντοπίζουν με ραντάρ τον 23χρονο με το πατίνι
Όπως διαπιστώθηκε, ο 23χρονος είχε παραβιάσει τον περιοριστή ταχύτητας για να μπορεί να κινείται με σχεδόν τριπλάσια από την επιτρεπόμενη ταχύτητα.
Ο 23χρονος, ο οποίος φορούσε κράνος, μαζί με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα