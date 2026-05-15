Συνελήφθη 33χρονος στην Ζάκυνθο για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, του πήραν το δίπλωμα για έξι μήνες
ΕΛΛΑΔΑ
Ζάκυνθος Πρόστιμο Τροχαία Δίπλωμα οδήγησης

Παράλληλα, του επιβλήθηκε και πρόστιμο ύψους 1.200 ευρώ

Στη σύλληψη ενός 33χρονου αλλοδαπού προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 15 Μαΐου 2026 αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ζακύνθου, για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστώθηκε ότι ο 33χρονος οδηγούσε δίκυκλο μοτοποδήλατο έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

Παράλληλα, επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν πρόστιμο ύψους 1.200 ευρώ και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 180 ημερών.
