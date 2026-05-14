Η αξιόπιστη ενέργεια που αξίζει να εμπιστεύεσαι
Ως η ενέργεια της METLEN Energy & Metals, η Protergia προσφέρει καινοτόμες, αξιόπιστες και διαφανείς λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, έχοντας πάντα στο επίκεντρο την άριστη εξυπηρέτηση και το συμφέρον των καταναλωτών.
Σε μια εποχή όπου η καθημερινότητα κινείται γρήγορα και οι ανάγκες των ανθρώπων αλλάζουν διαρκώς, η ενέργεια δεν είναι απλώς μια υπηρεσία. Είναι η αίσθηση σιγουριάς όταν επιστρέφεις σπίτι, η ευκολία να διαχειρίζεσαι τα πάντα απλά και άμεσα, αλλά και η εμπιστοσύνη ότι υπάρχει ένας συνεργάτης που βρίσκεται δίπλα σου σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας. Από την εξυπηρέτηση και τη διαφάνεια μέχρι τις ψηφιακές δυνατότητες και την ανθρώπινη υποστήριξη, οι σύγχρονοι καταναλωτές αναζητούν πλέον μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενέργειας που να προσαρμόζεται στον δικό τους τρόπο ζωής. Σε αυτό ακριβώς το περιβάλλον, η Protergia, η ενέργεια της METLEN, διαμορφώνει μια νέα σχέση με την ενέργεια, βάζοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες.
Ουσιαστικά μιλάμε για τη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ενέργειας στην Ελλάδα με περισσότερες από 680.000 παροχές, με μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο από 21% και ένα εκτεταμένο δίκτυο 85 καταστημάτων, που προσφέρει λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες των καταναλωτών. Πάντοτε δίπλα τους με υπευθυνότητα και διαφάνεια, μέσα από σύγχρονα σημεία εξυπηρέτησης και άρτια καταρτισμένες ομάδες πρώτης γραμμής στηρίζει τον καταναλωτή και τον προϋπολογισμό του.
Η ουσιαστική υποστήριξη των πελατών αποτυπώθηκε στην πιο πρόσφατη Έρευνα Ικανοποίησης (Δεκέμβριος 2025), όπου η εταιρεία κατέγραψε επίδοση άνω του 95% αποδεικνύοντας ότι η συνέπεια της Protergia σε κάθε σημείο επαφής είναι αυτή που κερδίζει την εμπιστοσύνη των πελατών της τοποθετώντας την στην κορυφή των προτιμήσεων τους.
Πώς μπορεί κάποιος να έρθει στην Protergia
Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη χωρίς διακοπή ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ κατά τη διαδικασία. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο ενδιαφερόμενος είναι να καλέσει στο 18311, να επισκεφθεί 1 από τα 85 καταστήματα Protergia ή να μπει στο protergia.gr και ένας σύμβουλος ενέργειας θα του προτείνει το κατάλληλο πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες του. Σε σχέση με τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να έχει διαθέσιμα, αυτά είναι ένα επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. ταυτότητα, διαβατήριο, ενεργό δίπλωμα οδήγησης), τον τελευταίο λογαριασμό της παροχής και το μισθωτήριο, σε περίπτωση που ενοικιάζει. Τέλος, υπογράφει την αίτηση του προγράμματος της επιλογής του.
Ο πελάτης θα καταλάβει εύκολα και άμεσα ότι έγινε η αλλαγή αφού θα λάβει τελικό λογαριασμό από τον προηγούμενο προμηθευτή και SMS καλωσορίσματος από την Protergia καθώς και τον 1ο λογαριασμόProtergia, μετά από λίγο καιρό.
Στην περίπτωση νέας ηλεκτροδότησης ακινήτου, ο πελάτης τα μόνα που χρειάζεται να έχει διαθέσιμα είναι: έγγραφο ταυτοποίησης, τη Σύμβαση Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ, και το ενεργό μισθωτήριο συμβόλαιο μόνο αν η σύμβαση ΔΕΔΔΗΕ είναι σε διαφορετικά στοιχεία από τη σύμβαση προμήθειας.
Σε περίπτωση υφιστάμενης ηλεκτροδότησης ακινήτου και αλλαγή παρόχου, ο πελάτης χρειάζεται να έχει κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (βλέπε παραπάνω), αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού (στην περίπτωση της επανασύνδεσης αυτός είναι ο Τελικός Εκκαθαριστικός Λογαριασμός) και κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη (ΥΔΕ), ή συμβόλαιο αγοράς ή Ε9 με αναγραφόμενο τον αριθμό παροχής ή Μισθωτήριο.
Ο πελάτης στο επίκεντρο
Για τη διαδικασία διακανονισμού πληρωμών, ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 18311, να επισκεφθεί 1από τα 85 καταστήματα Protergia ή να προχωρήσει το αίτημα του μέσω της εφαρμογής Protergia app. Οι ενεργειακοί σύμβουλοι τόσο από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών όσο και από τα καταστήματα Protergia προτείνουν πλάνο διακανονισμού στον πελάτη, ενώ αν ο ίδιος επιλέξει να το κάνει μόνος του μπορεί να αιτηθεί πλάνο μέσα από το Protergia App και εφόσον πληροί της προϋποθέσεις, το αίτημα του καταχωρείται στα συστήματα.
Σημειωτέον, στην Protergia ο πελάτης λειτουργεί και αυτόνομα ώστε να έχει τον πλήρη έλεγχο των λογαριασμών του. Μια τέτοια λειτουργία είναι το «Μέτρα Μόνος σου» μέσα από την οποία καταχωρεί τις ενδείξεις του και πληρώνει μόνο για ό,τι καταναλώνει χωρίς πρόσθετες χρεώσεις και λογαριασμούς έναντι. Απλά κατεβάζει την εφαρμογή Protergia App, μπαίνει στο κατάλληλο section και καταχωρεί τις μηνιαίες του ενδείξεις. Εναλλακτικά, μπορεί να το κάνει και τηλεφωνικά στο 18311 πατώντας στο αυτοματοποιημένο μενού την Επιλογή 1.
Έτσι, με τη σιγουριά της Protergia, οι πελάτες της έχουν τον πλήρη έλεγχο της ενέργειάς τους, γρήγορα και αποτελεσματικά.
