Επίθεση σε διασώστες του ΕΚΑΒ από 69χρονο σε κατάσταση μέθης στη Θεσσαλονίκη
Επίθεση από 69χρονο δέχθηκε πλήρωμα του ΕΚΑΒ το βράδυ της Τετάρτης, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια παροχής πρώτων βοηθειών.
Ο 69χρονος, υπήκοος Γεωργίας, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, όταν οι διασώστες έσπευσαν να τον συνδράμουν. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, φέρεται να απείλησε ένα μέλος του πληρώματος και επιτέθηκε σε δεύτερο διασώστη, τον οποίο χτύπησε με τα χέρια του στο πρόσωπο.
Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη και απειλή.
