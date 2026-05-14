Επίθεση σε διασώστες του ΕΚΑΒ από 69χρονο σε κατάσταση μέθης στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη ΕΚΑΒ μέθη

Επίθεση σε διασώστες του ΕΚΑΒ από 69χρονο σε κατάσταση μέθης στη Θεσσαλονίκη

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη και απειλή

Επίθεση σε διασώστες του ΕΚΑΒ από 69χρονο σε κατάσταση μέθης στη Θεσσαλονίκη
Στράτος Λούβαρης
Επίθεση από 69χρονο δέχθηκε πλήρωμα του ΕΚΑΒ το βράδυ της Τετάρτης, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια παροχής πρώτων βοηθειών.

Ο 69χρονος, υπήκοος Γεωργίας, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, όταν οι διασώστες έσπευσαν να τον συνδράμουν. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, φέρεται να απείλησε ένα μέλος του πληρώματος και επιτέθηκε σε δεύτερο διασώστη, τον οποίο χτύπησε με τα χέρια του στο πρόσωπο.

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη και απειλή.
Στράτος Λούβαρης

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου και της βιώσιμης μετακίνησης με την ενέργεια της ΔΕΗ

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή μέσα από 863,8 χιλιόμετρα και 5 περιφέρειες της χώρας - Δράσεις για το ποδήλατο σε όλες τις μορφές του για μικρούς και μεγάλους με το ΔΕΗ Power Up The Race

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης