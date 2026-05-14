Η Mastercard λανσάρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το «Mastercard Day»
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 29χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος με 145 χλμ στον περιφερειακό
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 29χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος με 145 χλμ στον περιφερειακό
Συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα
Στη σύλληψη ενός 29χρονου οδηγού προχώρησαν αστυνομικοί της Τροχαίας Θεσσαλονίκης, όταν τον εντόπισαν να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στην Περιφερειακή Οδό της πόλης, ενώ όπως διαπιστώθηκε βρισκόταν και υπό την επήρεια αλκοόλ.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (13/5), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά, στο ύψος του κόμβου Τριανδρίας. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ ο 29χρονος οδηγός ΙΧ καταγράφηκε να κινείται με ταχύτητα 145 χιλιομέτρων την ώρα, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 60 χλμ./ώρα.
Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης προχώρησαν σε έλεγχο του οχήματος και κατά τη διάρκεια αλκοτέστ διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.
Ο οδηγός συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (13/5), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά, στο ύψος του κόμβου Τριανδρίας. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ ο 29χρονος οδηγός ΙΧ καταγράφηκε να κινείται με ταχύτητα 145 χιλιομέτρων την ώρα, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 60 χλμ./ώρα.
Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης προχώρησαν σε έλεγχο του οχήματος και κατά τη διάρκεια αλκοτέστ διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.
Ο οδηγός συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα