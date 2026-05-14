Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 29χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος με 145 χλμ στον περιφερειακό
Στη σύλληψη ενός 29χρονου οδηγού προχώρησαν αστυνομικοί της Τροχαίας Θεσσαλονίκης, όταν τον εντόπισαν να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στην Περιφερειακή Οδό της πόλης, ενώ όπως διαπιστώθηκε βρισκόταν και υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (13/5), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά, στο ύψος του κόμβου Τριανδρίας. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ ο 29χρονος οδηγός ΙΧ καταγράφηκε να κινείται με ταχύτητα 145 χιλιομέτρων την ώρα, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 60 χλμ./ώρα.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης προχώρησαν σε έλεγχο του οχήματος και κατά τη διάρκεια αλκοτέστ διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Ο οδηγός συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
