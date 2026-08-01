Ο Τραμπ αμφισβητεί το υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν στην πισίνα στο Μνημείο Λίνκολν
Ο Τραμπ αμφισβητεί το υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν στην πισίνα στο Μνημείο Λίνκολν
«Διαφωνώ 100% με την Τζανίν Πίρο, την Εισαγγελέα των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια, σχετικά με την πισίνα, δεν ξέρω τι σκεφτόταν, για μένα, ήταν μια καθαρή περίπτωση ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥ», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έγραψε σε ανάρτηση στο Truth Social, ότι διαφωνεί με τα συμπεράσματα του υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα οποία η αποκόλληση της ειδικής επένδυσης που έγινε σε διάφορα σημεία στην πρόσφατα ανακαινισμένη πισίνα μπροστά από το Μνημείο Λίνκολν στην Ουάσιγκτον, προκλήθηκε από ελαττωματική εγκατάσταση και όχι από βανδαλισμό.
«Διαφωνώ 100% με την Τζανίν Πίρο, την Εισαγγελέα των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια, σχετικά με την πισίνα. Δεν ξέρω τι σκεφτόταν. Για μένα, ήταν μια καθαρή περίπτωση ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥ», έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του στο Truth Social.
Σε έγγραφο που κατατέθηκε στο δικαστήριο χθες, η Πίρο και ο βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ Μάικλ Σπενς ζήτησαν από τον δικαστή να αποσύρει την αγωγή της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον του Ντέιβιντ Χερν, 67 ετών, πρώην Ολυμπιονίκη, τον οποίο είχε κατηγορήσει για βανδαλισμό της πισίνας, η οποία έχει καταστεί σημείο τριβής στο πλαίσιο των προσπαθειών του Τραμπ να αναδιαμορφώσει την Ουάσινγκτον.
Στην ανακαινισμένη πισίνα είχαν αναπτυχθεί συστάδες φυκιών που χρωμάτιζαν το νερό πράσινο, ενώ κομμάτια της μπλε επένδυσης είχαν ξεκολλήσει.
Ο Τραμπ, ο οποίος έχει δεχθεί επικρίσεις για την ανακαίνιση της πισίνας που στοίχισε 14,7 εκατομμλυρια δολάρια, είχε επανειλημμένα αποδώσει τα προβλήματα σε βανδάλους που, όπως ισχυριζόταν, είχαν σαμποτάρει σκόπιμα το έργο.
Στην αγωγή που κατέθεσαν την Παρασκευή, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ανέφεραν ότι τα τελευταία έγγραφα που έλαβαν από το υπουργείο Εσωτερικών «υποδείκνυαν μια βεβιασμένη και ελαττωματική διαδικασία εγκατάστασης, με επαναλαμβανόμενες αστοχίες της επένδυσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης, καθώς και εκτεταμένη αποκόλληση της επένδυσης σε ολόκληρη την πισίνα».
«Διαφωνώ 100% με την Τζανίν Πίρο, την Εισαγγελέα των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια, σχετικά με την πισίνα. Δεν ξέρω τι σκεφτόταν. Για μένα, ήταν μια καθαρή περίπτωση ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥ», έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του στο Truth Social.
Σε έγγραφο που κατατέθηκε στο δικαστήριο χθες, η Πίρο και ο βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ Μάικλ Σπενς ζήτησαν από τον δικαστή να αποσύρει την αγωγή της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον του Ντέιβιντ Χερν, 67 ετών, πρώην Ολυμπιονίκη, τον οποίο είχε κατηγορήσει για βανδαλισμό της πισίνας, η οποία έχει καταστεί σημείο τριβής στο πλαίσιο των προσπαθειών του Τραμπ να αναδιαμορφώσει την Ουάσινγκτον.
Στην ανακαινισμένη πισίνα είχαν αναπτυχθεί συστάδες φυκιών που χρωμάτιζαν το νερό πράσινο, ενώ κομμάτια της μπλε επένδυσης είχαν ξεκολλήσει.
President Donald Trump rejected the Justice Department’s conclusion that problems with the Lincoln Memorial Reflecting Pool stemmed from a flawed renovation rather than vandalism https://t.co/Vumlq3NSy0— CNN Politics (@CNNPolitics) August 1, 2026
Ο Τραμπ, ο οποίος έχει δεχθεί επικρίσεις για την ανακαίνιση της πισίνας που στοίχισε 14,7 εκατομμλυρια δολάρια, είχε επανειλημμένα αποδώσει τα προβλήματα σε βανδάλους που, όπως ισχυριζόταν, είχαν σαμποτάρει σκόπιμα το έργο.
Στην αγωγή που κατέθεσαν την Παρασκευή, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ανέφεραν ότι τα τελευταία έγγραφα που έλαβαν από το υπουργείο Εσωτερικών «υποδείκνυαν μια βεβιασμένη και ελαττωματική διαδικασία εγκατάστασης, με επαναλαμβανόμενες αστοχίες της επένδυσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης, καθώς και εκτεταμένη αποκόλληση της επένδυσης σε ολόκληρη την πισίνα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα