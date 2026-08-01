H συμπεριφορά της φωτιάς στη Βοιωτία ήταν κατά διαστήματα ακραία, λέει ο πυρομετεωρολόγος Θεόδωρος Γιάνναρος
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Βοιωτία Πόρτο Γερμενό Θεόδωρος Γιάνναρος

H συμπεριφορά της φωτιάς στη Βοιωτία ήταν κατά διαστήματα ακραία, λέει ο πυρομετεωρολόγος Θεόδωρος Γιάνναρος

Το πύρινο μέτωπο κινήθηκε πάνω σε εκτάσεις που είχαν αναγεννηθεί μετά από πυρκαγιά του 2009

H συμπεριφορά της φωτιάς στη Βοιωτία ήταν κατά διαστήματα ακραία, λέει ο πυρομετεωρολόγος Θεόδωρος Γιάνναρος
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Δύσκολη παραμένει η κατάσταση από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε βόρεια του Αγίου Βασιλείου στη Βοιωτία, με το πύρινο μέτωπο να συνεχίζει την καταστροφική του πορεία, υπό την πίεση των ισχυρών ανέμων και του δύσκολου ανάγλυφου της περιοχής.

Σύμφωνα με πυρομετεωρολόγο Θεόδωρο Γιάνναρο και μετά από την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων και την εξέταση βιντεοληπτικού υλικού, φαίνεται ότι η πυρκαγιά φτάνει στις παρυφές των εκτάσεων που έκαψαν οι πυρκαγιές του Σχίνου και των Βιλιών το 2021. Παράλληλα, το μέτωπο κινήθηκε πάνω σε εκτάσεις που είχαν αναγεννηθεί μετά από πυρκαγιά του 2009, φτάνοντας μέχρι τις υψηλές ζώνες του Κιθαιρώνα, σε υψόμετρο περίπου 1.400 μέτρων.

Όπως αναφέρει ο κ. Γιάνναρος η πυρκαγιά, στο αρχικό της στάδιο, εξαπλώθηκε κυρίως στον άξονα βορρά – νότου, με τους θυελλώδεις βόρειους ανέμους να λειτουργούν ως καταλύτης για την ταχεία εξάπλωσή της. Όταν το μέτωπο έφτασε στο παραλιακό τμήμα, η συμπεριφορά της φωτιάς άλλαξε, καθώς άρχισε να ακολουθεί τη βλάστηση και τη μορφολογία του εδάφους. Οι ισχυρές ριπές ανέμου ενίσχυσαν την κίνησή της, δημιουργώντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης.

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