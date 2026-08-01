Αγώνας για να σωθούν και τα ζώα από τις φλόγες: Δεκάδες μεταφέρθηκαν στο γήπεδο στα Βίλια, βίντεο και φωτογραφίες

Ιδιαίτερη συμβολή είχαν, σύμφωνα με την Dogs’ Voice, ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Παγώνης, η ομάδα της Anibus που ανέλαβε τη φιλοξενία ζώων φάρμας αλλά και σκύλων και γάτας, η EL MOTO-AUTO που διέθεσε φορτηγά για τις μεταφορές, καθώς και δεκάδες εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής.Παρά τις μέχρι στιγμής διασώσεις, η αγωνία δεν έχει τελειώσει. Η πυρκαγιά εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη, ενώ ο σταθμός στα Βίλια παραμένει σε επιφυλακή, καθώς δεν αποκλείεται να χρειαστεί να υποδεχθεί και άλλα ζώα από περιοχές που ενδέχεται να απειληθούν τις επόμενες ώρες. Μέχρι να τεθεί το μέτωπο υπό πλήρη έλεγχο, οι επιχειρήσεις διάσωσης θα συνεχιστούν όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.