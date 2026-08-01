Αγώνας για να σωθούν και τα ζώα από τις φλόγες: Δεκάδες μεταφέρθηκαν στο γήπεδο στα Βίλια, βίντεο και φωτογραφίες
Αγώνας για να σωθούν και τα ζώα από τις φλόγες: Δεκάδες μεταφέρθηκαν στο γήπεδο στα Βίλια, βίντεο και φωτογραφίες
Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες, καθώς, όπως αναφέρει η Dogs’ Voice, αρκετά ζώα τρέχουν πανικόβλητα μέσα στις φλόγες και τους καπνούς, χωρίς να είναι δυνατό να περισυλλεγούν
Αδέσποτα, δεσποζόμενα και ζώα φάρμας απομακρύνθηκαν από τις φλόγες στο Πόρτο Γερμενό που δοκιμάζεται από το πύρινο μέτωπο που καίει ανεξέλεγκτα, ενώ ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων παραμένει σε πλήρη ανάπτυξη.
Μέχρι τώρα έχουν περισυλλεγεί τουλάχιστον 62 ζώα, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της Dogs’ Voice, η οποία επιχειρεί αδιάκοπα από χθες το μεσημέρι.
Από αυτά, 46 ζώα συντροφιάς φιλοξενήθηκαν στον προσωρινό σταθμό που δημιουργήθηκε στο νέο γήπεδο των Βιλίων, ενώ άλλα εννέα μεταφέρθηκαν σε χώρο του Δήμου. Παράλληλα, διασώθηκαν και επτά ζώα φάρμας, συγκεκριμένα δύο χήνες και πέντε κότες.
Ο προσωρινός σταθμός δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας και το φιλοζωικό σωματείο «Αδέσποτες Ψυχές Μάνδρας», αποτελώντας το κέντρο υποδοχής των ζώων που απομακρύνονται από τις πληγείσες περιοχές.
Ωστόσο, η εικόνα στο πεδίο παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Όπως αναφέρει η Dogs’ Voice, αρκετά ζώα συνέχισαν να τρέχουν πανικόβλητα μέσα στις φλόγες και τους καπνούς, χωρίς να είναι δυνατό να περισυλλεγούν, καθώς οι συνεχείς αναζωπυρώσεις και η επικινδυνότητα του μετώπου ανάγκασαν τις ομάδες διάσωσης και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αποχωρήσουν από συγκεκριμένα σημεία για λόγους ασφαλείας.
Ο προσωρινός σταθμός στα Βίλια εξακολουθεί να λειτουργεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, φιλοξενούνται τόσο επιβεβαιωμένα αδέσποτα όσο και δεσποζόμενα ζώα που απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις περιοχές που απειλήθηκαν από τη φωτιά.
Τα ζώα παραμένουν προστατευμένα, σε σκιά και υπό συνεχή φροντίδα, ενώ θα παραμείνουν εκεί τουλάχιστον για τις επόμενες δύο ημέρες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης, επανένωσης με τους ιδιοκτήτες τους ή επανένταξης όπου αυτό είναι εφικτό.
Ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε Φυσικές Καταστροφές παραμένει ενεργοποιημένος, με επιχειρησιακό συντονισμό μέσω του ΕΣΚΕΔΙΚ και υπό την εποπτεία της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης εθελοντές, φιλοζωικά σωματεία, ιδιώτες, οχήματα μεταφοράς ζώων και συνεργαζόμενοι φορείς που υποστηρίζουν τις συνεχείς εκκενώσεις.
Δείτε φωτογραφίες
Μέχρι τώρα έχουν περισυλλεγεί τουλάχιστον 62 ζώα, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της Dogs’ Voice, η οποία επιχειρεί αδιάκοπα από χθες το μεσημέρι.
Από αυτά, 46 ζώα συντροφιάς φιλοξενήθηκαν στον προσωρινό σταθμό που δημιουργήθηκε στο νέο γήπεδο των Βιλίων, ενώ άλλα εννέα μεταφέρθηκαν σε χώρο του Δήμου. Παράλληλα, διασώθηκαν και επτά ζώα φάρμας, συγκεκριμένα δύο χήνες και πέντε κότες.
Ο προσωρινός σταθμός δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας και το φιλοζωικό σωματείο «Αδέσποτες Ψυχές Μάνδρας», αποτελώντας το κέντρο υποδοχής των ζώων που απομακρύνονται από τις πληγείσες περιοχές.
Ωστόσο, η εικόνα στο πεδίο παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Όπως αναφέρει η Dogs’ Voice, αρκετά ζώα συνέχισαν να τρέχουν πανικόβλητα μέσα στις φλόγες και τους καπνούς, χωρίς να είναι δυνατό να περισυλλεγούν, καθώς οι συνεχείς αναζωπυρώσεις και η επικινδυνότητα του μετώπου ανάγκασαν τις ομάδες διάσωσης και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αποχωρήσουν από συγκεκριμένα σημεία για λόγους ασφαλείας.
Τρέχουν πανικόβλητα πολλά ζώα, δυσκολεύουν το έργο οι αναζωπυρώσεις
Ο προσωρινός σταθμός στα Βίλια εξακολουθεί να λειτουργεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, φιλοξενούνται τόσο επιβεβαιωμένα αδέσποτα όσο και δεσποζόμενα ζώα που απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις περιοχές που απειλήθηκαν από τη φωτιά.
Τα ζώα παραμένουν προστατευμένα, σε σκιά και υπό συνεχή φροντίδα, ενώ θα παραμείνουν εκεί τουλάχιστον για τις επόμενες δύο ημέρες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης, επανένωσης με τους ιδιοκτήτες τους ή επανένταξης όπου αυτό είναι εφικτό.
Ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε Φυσικές Καταστροφές παραμένει ενεργοποιημένος, με επιχειρησιακό συντονισμό μέσω του ΕΣΚΕΔΙΚ και υπό την εποπτεία της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης εθελοντές, φιλοζωικά σωματεία, ιδιώτες, οχήματα μεταφοράς ζώων και συνεργαζόμενοι φορείς που υποστηρίζουν τις συνεχείς εκκενώσεις.
Δείτε φωτογραφίες
Ιδιαίτερη συμβολή είχαν, σύμφωνα με την Dogs’ Voice, ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Παγώνης, η ομάδα της Anibus που ανέλαβε τη φιλοξενία ζώων φάρμας αλλά και σκύλων και γάτας, η EL MOTO-AUTO που διέθεσε φορτηγά για τις μεταφορές, καθώς και δεκάδες εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής.
Παρά τις μέχρι στιγμής διασώσεις, η αγωνία δεν έχει τελειώσει. Η πυρκαγιά εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη, ενώ ο σταθμός στα Βίλια παραμένει σε επιφυλακή, καθώς δεν αποκλείεται να χρειαστεί να υποδεχθεί και άλλα ζώα από περιοχές που ενδέχεται να απειληθούν τις επόμενες ώρες. Μέχρι να τεθεί το μέτωπο υπό πλήρη έλεγχο, οι επιχειρήσεις διάσωσης θα συνεχιστούν όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.
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