Κηφισιά: Έστησαν καρτέρι σε 77χρονο, τον έδεσαν και του άρπαξαν κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ
Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένας άνδρας 77 ετών στην Κηφησιά όταν δύο άγνωστοι του επιτέθηκαν στην είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένει και τον λήστεψαν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο δράστες έστησαν καρτέρι στον ηλικιωμένο στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας. Όταν είδαν τον 77χρονο, τον προσέγγισαν, τον απείλησαν με όπλο και τον οδήγησαν στο διαμέρισμα του.
Εκεί τον έδεσαν, τον φίμωσαν και τον ανάγκασαν να ανοίξει το χρηματοκιβώτιό του αποσπώντας χρήματα και κοσμήματα η αξίας των οποίων -σύμφωνα με το θύμα- φτάνει τις 100.000 ευρώ.
Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.
