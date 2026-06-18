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Περίπου 3 εκατ. ευρώ για προσβασιμότητα ΑμεΑ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, παρεμβάσεις σε 22 κτίρια
Περίπου 3 εκατ. ευρώ για προσβασιμότητα ΑμεΑ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, παρεμβάσεις σε 22 κτίρια
Η υλοποίηση του έργου προγραμματίζεται να ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2027, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το καλοκαίρι του 2030
Χρηματοδότηση ύψους περίπου τριών εκατ. ευρώ εξασφαλίστηκε για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με την ένταξη του σχετικού έργου στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027». Την απόφαση υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, με στόχο την αναβάθμιση των πανεπιστημιακών υποδομών σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο, ώστε να καταστούν πλήρως προσβάσιμες σε ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα. Το έργο, με δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αφορά παρεμβάσεις σε επίπεδο κτιριακών υποδομών που θα διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση σε χώρους εκπαίδευσης, έρευνας, διοίκησης και υποστήριξης. Συνολικά, προβλέπονται εργασίες σε 22 κτίρια και κτιριακά συγκροτήματα. Ειδικότερα, 13 εξ αυτών βρίσκονται στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου στο Ρέθυμνο, ενώ ακόμη 9 στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών στο Ηράκλειο. Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, οι πλήρως προσβάσιμες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις θα μπορούν να εξυπηρετούν έως και 8.900 άτομα, ενισχύοντας ουσιαστικά τη συμμετοχή στην ακαδημαϊκή ζωή χωρίς αποκλεισμούς.
Η υλοποίηση του έργου προγραμματίζεται να ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2027, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το καλοκαίρι του 2030. Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της προσβασιμότητας αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφέρεια, σημειώνοντας ότι στόχος είναι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο που διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για όλους και ενισχύει την κοινωνική συνοχή.
«Ως Περιφέρεια Κρήτης στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά μας Ιδρύματα και στην ακαδημαϊκή κοινότητα, διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Η βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ και των εμποδιζόμενων ατόμων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του νησιού μας αποτελεί για εμάς αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Με το συγκεκριμένο έργο, ενισχύουμε την κοινωνική συνοχή και συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως προσβάσιμου Πανεπιστημίου, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αρναουτάκης.
Η πράξη εντάσσεται στην προτεραιότητα για την «Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και της Κοινωνικής Συνοχής» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η υλοποίηση του έργου προγραμματίζεται να ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2027, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το καλοκαίρι του 2030. Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της προσβασιμότητας αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφέρεια, σημειώνοντας ότι στόχος είναι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο που διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για όλους και ενισχύει την κοινωνική συνοχή.
«Ως Περιφέρεια Κρήτης στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά μας Ιδρύματα και στην ακαδημαϊκή κοινότητα, διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Η βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ και των εμποδιζόμενων ατόμων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του νησιού μας αποτελεί για εμάς αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Με το συγκεκριμένο έργο, ενισχύουμε την κοινωνική συνοχή και συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως προσβάσιμου Πανεπιστημίου, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αρναουτάκης.
Η πράξη εντάσσεται στην προτεραιότητα για την «Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και της Κοινωνικής Συνοχής» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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