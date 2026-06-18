Financial Times: Ελληνες εφοπλιστές «κυνηγούν» καύσιμα σε όλο τον κόσμο μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή
Financial Times: Ελληνες εφοπλιστές «κυνηγούν» καύσιμα σε όλο τον κόσμο μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή
Η κρίση στη Μέση Ανατολή προκάλεσε ελλείψεις καυσίμων και μεγάλες καθυστερήσεις στη ναυτιλία, αναγκάζοντας πλοία να αλλάζουν πορεία και να πληρώνουν ακριβότερα για ανεφοδιασμό και λειτουργία - Τι αναφέρουν στους Financial Times οι Σεμίραμις Παληού και Κώστας Δελαπόρτας
Η αναταραχή που προκάλεσε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να επηρεάζει τη διεθνή ναυτιλία, ακόμη και μετά τη συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πλοία αναγκάζονται να διανύουν εκατοντάδες επιπλέον ναυτικά μίλια ή να παραμένουν ακινητοποιημένα για ημέρες προκειμένου να εξασφαλίσουν καύσιμα, καθώς οι ελλείψεις έχουν διαταράξει καθιερωμένες ενεργειακές αλυσίδες εφοδιασμού.
Η Σεμίραμις Παλιού, διευθύνουσα σύμβουλος της Diana Shipping, μίας από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες ξηρού φορτίου παγκοσμίως, δήλωσε στους Financial Times ότι η εταιρεία αναγκάστηκε τουλάχιστον δύο φορές τις τελευταίες εβδομάδες να εκτρέψει πλοία από την Ιαπωνία προς τη Νότια Κορέα προκειμένου να ανεφοδιαστούν. «Οι ναυλωτές μας δεν μπορούν πάντοτε να βρουν τις ποσότητες καυσίμων που χρειάζονται ή να τις προμηθευτούν στα λιμάνια όπου πρόκειται να καταπλεύσουν τα πλοία», ανέφερε.
Παρόμοια εικόνα περιέγραψε και ο Κώστας Δελαπόρτας, διευθύνων σύμβουλος της DryDel Shipping, καθώς στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας προειδοποιούν ότι οι αναταράξεις θα συνεχιστούν παρά τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η συμφωνία θα διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, ωστόσο οι επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα παραμένουν έντονες.
Η DryDel Shipping, με έδρα την Αθήνα, βλέπει τα πλοία της να περιμένουν από 10 έως 12 ημέρες για ανεφοδιασμό σε Σιγκαπούρη ή Φουτζάιρα — δύο από τα σημαντικότερα κέντρα ανεφοδιασμού ναυτιλιακών καυσίμων παγκοσμίως — όταν πριν από την κρίση ο χρόνος αναμονής κυμαινόταν μεταξύ δύο και τριών ημερών.
«Αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε πορεία για να βρούμε λιμάνι ανεφοδιασμού. Από την ανατολική Ινδία κατευθυνθήκαμε στη Σιγκαπούρη, επειδή δεν ήμασταν βέβαιοι ότι θα βρίσκαμε επαρκείς ποσότητες καυσίμων», δήλωσε ο Δελαπόρτας στους Financial Times.
Ο ίδιος σημείωσε ότι πρόβλημα εμφανίζεται πλέον και στα λιπαντικά των μηχανών, καθώς ορισμένα πλοία παραλαμβάνουν μόλις το 60% των ποσοτήτων που έχουν παραγγείλει.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η Σεμίραμις Παλιού, διευθύνουσα σύμβουλος της Diana Shipping, μίας από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες ξηρού φορτίου παγκοσμίως, δήλωσε στους Financial Times ότι η εταιρεία αναγκάστηκε τουλάχιστον δύο φορές τις τελευταίες εβδομάδες να εκτρέψει πλοία από την Ιαπωνία προς τη Νότια Κορέα προκειμένου να ανεφοδιαστούν. «Οι ναυλωτές μας δεν μπορούν πάντοτε να βρουν τις ποσότητες καυσίμων που χρειάζονται ή να τις προμηθευτούν στα λιμάνια όπου πρόκειται να καταπλεύσουν τα πλοία», ανέφερε.
Παρόμοια εικόνα περιέγραψε και ο Κώστας Δελαπόρτας, διευθύνων σύμβουλος της DryDel Shipping, καθώς στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας προειδοποιούν ότι οι αναταράξεις θα συνεχιστούν παρά τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η συμφωνία θα διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, ωστόσο οι επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα παραμένουν έντονες.
Η DryDel Shipping, με έδρα την Αθήνα, βλέπει τα πλοία της να περιμένουν από 10 έως 12 ημέρες για ανεφοδιασμό σε Σιγκαπούρη ή Φουτζάιρα — δύο από τα σημαντικότερα κέντρα ανεφοδιασμού ναυτιλιακών καυσίμων παγκοσμίως — όταν πριν από την κρίση ο χρόνος αναμονής κυμαινόταν μεταξύ δύο και τριών ημερών.
«Αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε πορεία για να βρούμε λιμάνι ανεφοδιασμού. Από την ανατολική Ινδία κατευθυνθήκαμε στη Σιγκαπούρη, επειδή δεν ήμασταν βέβαιοι ότι θα βρίσκαμε επαρκείς ποσότητες καυσίμων», δήλωσε ο Δελαπόρτας στους Financial Times.
Ο ίδιος σημείωσε ότι πρόβλημα εμφανίζεται πλέον και στα λιπαντικά των μηχανών, καθώς ορισμένα πλοία παραλαμβάνουν μόλις το 60% των ποσοτήτων που έχουν παραγγείλει.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα