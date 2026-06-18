Financial Times: Ελληνες εφοπλιστές «κυνηγούν» καύσιμα σε όλο τον κόσμο μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή

Η κρίση στη Μέση Ανατολή προκάλεσε ελλείψεις καυσίμων και μεγάλες καθυστερήσεις στη ναυτιλία, αναγκάζοντας πλοία να αλλάζουν πορεία και να πληρώνουν ακριβότερα για ανεφοδιασμό και λειτουργία - Τι αναφέρουν στους Financial Times οι Σεμίραμις Παληού και Κώστας Δελαπόρτας