Αθωώθηκε ένοικος που πυροβόλησε διαρρήκτη στη Θεσσαλονίκη: Έδρασε έτσι λόγω φόβου και ταραχής απεφάνθη το δικαστήριο
Πριν φτάσει στην πόρτα της μονοκατοικίας ο διαρρήκτης είχε χτυπήσει τον σκύλο του 43χρονου - Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ότι ήταν σε ταραχή και έτσι υπερέβη τα όρια της άμυνας

Καμία ποινή δεν επέβαλε σε δεύτερο βαθμό το δικαστήριο στον ένοικο μονοκατοικίας στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης, ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2022 πυροβόλησε και τραυμάτισε επίδοξο διαρρήκτη, που είχε εισβάλει στο σπίτι του. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ότι ήταν σε ταραχή και έτσι υπερέβη τα όρια της άμυνας.

«Είναι δικαίωση και ευχαριστούμε πάρα πολύ την ελληνική δικαιοσύνη», είπε ο 43χρονος ένοικος στην ΕΡΤ και ευχήθηκε να μην συμβεί σε κανέναν κάτι παρόμοιο. Ο διαρρήκτης μαζί με συνεργό του που είχαν εισβάλει στο σπίτι, αποδείχτηκε στη συνέχεια ότι είχαν κλέψει ακόμα οκτώ σπίτια και αυτοκίνητα στην περιοχή.

Πριν φτάσει στην πόρτα της μονοκατοικίας ο διαρρήκτης είχε χτυπήσει τον σκύλο του 43χρονου. Πρωτόδικα, ο ένοικος είχε καταδικαστεί για τον τραυματισμό του επίδοξου διαρρήκτη. Το δικαστήριο σε δεύτερο βαθμό έκρινε ατιμώρητο τον 43χρονο παρά την υπέρβαση των ορίων άμυνας, που διαπίστωσε. Θεώρησε ότι έδρασε έτσι λόγω της ταραχής και του φόβου του από την εισβολή του επίδοξου διαρρήκτη.

Ο 41χρονος, που τραυματίστηκε στα πόδια από τον πυροβολισμό δεν εμφανίστηκε να καταθέσει σε κανένα δικαστήριο, ενώ για τις κλοπές έχει καταδικαστεί.
