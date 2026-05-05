Οι Έλληνες σε απόλυτο κλοιό αλκοτέστ - Τι έρχεται;

Ποτέ άλλοτε στη σύγχρονη ιστορία της ελληνικής οδικής ασφάλειας δεν είχαν στηθεί τόσα πολλά σημεία ελέγχου, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: μόνο στην Αττική, οι έλεγχοι αλκοόλ ξεπερνούν πλέον τις 150.000 τον μήνα — ένα νούμερο που μέχρι πρότινος θα ακουγόταν ουτοπικό.Τα επίσημα στοιχεία κάθε μεγάλης εξόρμησης της Τροχαίας αποκαλύπτουν μια ανοδική τάση που δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας. Τον Φεβρουάριο του 2026, δύο μεγάλες επιχειρήσεις απέδωσαν 28.189 και 33.499 ελέγχους αντίστοιχα. Τον Μάρτιο, ο αριθμός ανήλθε σε 36.725. Τον Απρίλιο, σε ένα μόνο τετραήμερο συνεχόμενων μπλόκων, η Τροχαία διεξήγαγε 44.637 ελέγχους — αριθμός ρεκόρ που αντιστοιχεί σχεδόν σε έναν έλεγχο ανά δευτερόλεπτο, επί τέσσερις μέρες.