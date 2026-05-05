Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλέτα έγινε παρανάλωμα του πυρός και οι φλόγες έφτασαν σε ένα σπίτι και δύο ΙΧ
Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε έναν άνδρα με κουκούλα να περνάει από το σημείο και να πετάει κάποιο αντικείμενο προς την μοτοσικλέτα δευτερόλεπτα πριν πιάσει φωτιά

Στράτος Λούβαρης
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε οχήματα στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Από τη φωτιά καταστράφηκε ολοσχερώς μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα που ήταν σταθμευμένη στον αύλειο χώρο πολυκατοικίας ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν σε άλλα δύο οχήματα που ήταν σταθμευμένα απέξω με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές.


Μάλιστα, από τη φωτιά στην μοτοσυκλέτα «λαμπάδιασε» και ένα δωμάτιο από το ισόγειο διαμέρισμα της πολυκατοικίας με τους κατοίκους να ρίχνουν νερό με τα λάστιχα μέχρι να φτάσει η πυροσβεστική που ήρθε άμεσα στο σημείο.


Σύμφωνα με μαρτυρία κάτοικοι, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα ενώ κάμερα ασφαλείας, όπως είπε η γυναίκα, κατέγραψε έναν άνδρα με κουκούλα να περνάει από το σημείο και να πετάει κάποιο αντικείμενο προς την μοτοσικλέτα δευτερόλεπτα πριν πιάσει φωτιά.
Δείτε φωτογραφίες:
