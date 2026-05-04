Επιτήδειοι στη Θεσσαλονίκη επιχειρούν ηλεκτρονική απάτη με πληρωμές σε δήθεν ιστοσελίδα για δημοτικά πρόστιμα
Με ανακοίνωσή του ο Δήμος εφιστά την προσοχή των πολιτών, στα κινητά των οποίων στέλνονται μηνύματα για πληρωμή προστίμων από δήθεν παραβάσεις
Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι δημότες που δέχονται στα κινητά τους τηλέφωνα, μηνύματα που τους καλούν να πληρώσουν πρόστιμα παραβάσεων συνιστά ο δήμος Θεσσαλονίκης.
«Επιτήδειοι επιχειρούν ηλεκτρονική απάτη σε βάρος πολιτών και τις τελευταίες ώρες» όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του «αποστέλλονται μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα στα οποία αναφέρονται φερόμενες παραβάσεις, καθώς και σύνδεσμος σε ιστοσελίδα, η οποία παραπέμπει στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα μάλιστα εκτός των διακριτικών του Δήμου Θεσσαλονίκης, υπάρχει και κωδικός RF για την πληρωμή».
Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, «όπως και τα μηνύματα είναι παραπλανητικά» διευκρινίζει ο δήμος «και στόχο έχουν να αποσπάσουν χρήματα με τρόπο παράνομο.
Εφιστάται η προσοχή σους πολίτες να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε πληρωμή, παρά μόνο μέσα από την εφαρμογή στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (politis.thessaloniki.gr), η οποία απαιτεί σύνδεση με κωδικούς ΑΑΔΕ.
Για τη συγκεκριμένη περίπτωση απάτης, έχουμε ήδη αποτανθεί στις αρμόδιες διωκτικές αρχές».
«Τα μηνύματα είναι παραπλανητικά»
