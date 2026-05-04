Η ιστορική απόφαση των ΗΠΑ, η ευρωπαϊκή σκακιέρα και η πραγματικότητα για τους Έλληνες ασθενείς.
Οικογένεια από αγριογούρουνα πήγε... καλεσμένη σε γάμο στους Θρακομακεδόνες, δείτε βίντεο
Οικογένεια από αγριογούρουνα πήγε... καλεσμένη σε γάμο στους Θρακομακεδόνες, δείτε βίντεο
Οι εμφανίσεις αγριογούρουνων σε κατοικημένες περιοχές των βορείων προαστίων πληθαίνουν τα τελευταία χρόνια
Μια απρόσμενη… επίσκεψη καταγράφηκε σε βίντεο στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στους Θρακομακεδόνες, όταν τέσσερα μεγαλόσωμα αγριογούρουνα, μαζί με τα μικρά τους, εμφανίστηκαν στο προαύλιο της εκκλησίας.
Τα ζώα κινούνταν ήρεμα στον χώρο, προκαλώντας περισσότερο έκπληξη και περιέργεια παρά ανησυχία στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι παρακολουθούσαν το ασυνήθιστο στιγμιότυπο να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια τους.
Το περιστατικό δεν άργησε να κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με την χρήστη που ανήρτησε το σχετικό βίντεο στο TikTok να σχολιάζει με χιούμορ: «Έφτασαν οι πρώτοι καλεσμένοι», δίνοντας μια πιο ανάλαφρη διάσταση στο συμβάν, καθώς στον χώρο φαίνεται να βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για κάποιον γάμο.
Τα ζώα κινούνταν ήρεμα στον χώρο, προκαλώντας περισσότερο έκπληξη και περιέργεια παρά ανησυχία στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι παρακολουθούσαν το ασυνήθιστο στιγμιότυπο να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια τους.
Το περιστατικό δεν άργησε να κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με την χρήστη που ανήρτησε το σχετικό βίντεο στο TikTok να σχολιάζει με χιούμορ: «Έφτασαν οι πρώτοι καλεσμένοι», δίνοντας μια πιο ανάλαφρη διάσταση στο συμβάν, καθώς στον χώρο φαίνεται να βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για κάποιον γάμο.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εμφάνιση αγριογούρουνων στα βόρεια προάστια της Αττικής καταγράφεται ολοένα και συχνότερα τα τελευταία χρόνια, με τα ζώα να πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές χωρίς, στις περισσότερες περιπτώσεις, να δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων.
@charalampidou_katerina Ήρθανε οι πρώτοι καλεσμένοι 🤣 🐗🐗 @Ks_Photography Αγία Τριάδα Θρακομακεδόνων ⛪️ #pig #christening #funny #photography #pepa ♬ Funny Cute Animals - Cepu Audio
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα