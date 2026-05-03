Οικογενειακή υπόθεση η σπείρα με τους δήθεν ελεγκτές του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές στα Χανιά: Οι 6 απάτες που τους «έκαψαν»

Σημαντικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξε η ανάλυσηαπό κάμερες ασφαλείας σε σπίτια και καταστήματα, μέσω του οποίου η αστυνομία κατάφερε να ταυτοποιήσει τα εμπλεκόμενα οχήματα και τα πρόσωπα των δραστών. Τα οχήματα, δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα, εμφανίζονται σε κρίσιμα σημεία της δράσης τους, ενώ η ανάλυση των κινήσεών τους βοήθησε στην ταυτοποίηση των υπόπτων.Η δράση της οργάνωσης κορυφώθηκε με τη ληστεία σε βάρος υπερήλικης γυναίκας. Όταν η γυναίκα, μετά από τηλεφωνική καθοδήγηση, προσπάθησε να ανακτήσει τα αντικείμενα που είχε παραδώσει, μέλος της οργάνωσης τηςκαι την τραυμάτισε κατά τη διάρκεια της αρπαγής της σακούλας με τα τιμαλφή.Η επιχείρηση σύλληψης τριών μελών της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε όταν αποβιβάστηκαν από πλοίο το είχαν πάρει από τα Χανιά με προορισμό των Πειραιά.Κατά τη σύλληψή τους, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και χρήματα, ενώ πραγματοποιήθηκαν και κατ' οίκον έρευνες, κατά τις οποίες βρέθηκαν επιπλέον στοιχεία που συνδέουν τους κατηγορούμενους με τις εγκληματικές δραστηριότητες.Μάλιστα, από το κινητό ενός εξ αυτών ανακτήθηκαν φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται ο ίδιος να βρίσκεται μέσα σεκαι ναπου έχει αρπάξει από θύμα του.Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ένατο οποίο βρέθηκε κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας επιμελώς κρυμμένο σε αυλή σπιτιού, ενώ σε άλλες εικόνες φαίνονται να ποζάρουν κρατώντας