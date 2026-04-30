Η Αθήνα για τον στολίσκο της Γάζας: Βρισκόμαστε σε συνεννόηση με το Ισραήλ, ζητήσαμε να αποσύρει τα σκάφη του
Το υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση για την επιχείρηση αναχαίτισης του στολίσκου με την ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα ανοιχτά της Κρήτης - Επικοινωνία Γεραπετρίτη με Φιντάν και τον Ισραηλινό ομόλογό του
Επικοινωνία με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν και τον Ισραηλινό ομόλογό, Γκιντεόν Σάαρ, του είχε νωρίτερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης με αφορμή την επιχείρηση αναχαίτισης και κατάληψης σκαφών στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης από δυνάμεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών είχε επικοινωνία και με τους ομολόγους τους από τις χώρες που προέρχονταν τα μέλη της αποστολής.
Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η ελληνική πλευρά ζήτησε από το Ισραήλ να αποσύρει τα σκάφη του από την περιοχή, ενώ σημειώνεται ότι υπήρξε μέριμνα για την ασφαλή επιστροφή των επιβαινόντων στις χώρες τους.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ
«Με αφορμή την ισραηλινή επιχείρηση σε σκάφη του Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Κρήτης, καλούμε σε αυτοσυγκράτηση και καθολικό σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, περιλαμβανομένων του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου.
Η Ελλάδα ως παράγων σταθερότητας στην περιοχή, με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και για λόγους ανθρωπιστικούς, ζήτησε από το Ισραήλ να αποσύρει τα σκάφη του από την περιοχή και προσέφερε τις καλές της υπηρεσίες αναλαμβάνοντας να υποδεχθεί στο εδάφός της τους επιβαίνοντες και να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή τους στις χώρες τους.
Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε συνεννόηση με τις αρχές του Ισραήλ σχετικά με το ζήτημα της ασφαλούς αποβίβασης στην Ελλάδα. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών μεταβαίνει στο σημείο άφιξης για τον συντονισμό των ενεργειών όλων των συναρμόδιων ελληνικών αρχών και τη συνεργασία με τις ξένες προξενικές αρχές, οι οποίες ενημερώνονται προσηκόντως για τις δικές τους ενέργειες».
«Είμαστε σε συνεννόηση με το Ισραήλ, ζητήσαμε να αποσύρει τα σκάφη του»
