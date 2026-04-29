Μαθητής έσωσε με λαβή Χάιμλιχ γυναίκα που παραλίγο να πνιγεί από γαρίδα σε εστιατόριο στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη πνιγός Λαβή Χάιμλιχ

6 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα περιστατικό που αναδεικνύει τη σημασία της εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες σημειώθηκε σε εστιατόριο στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, όπου μια γυναίκα πνίγηκε από μια γαρίδα και δεν μπορούσε να αναπνεύσει και έναν μαθητή ο οποίος γνώριζε την λαβή Χάιμλιχ να σώζει την ζωή της.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Ελληνικής Ανθρωπιστικής Οργάνωσης Αναζωογόνησης «Kids Save Lives», στο σημείο βρισκόταν τυχαία ο Θοδωρής, μαθητής της Γ’ Λυκείου, ο οποίος τα τελευταία τέσσερα χρόνια εκπαιδεύεται συστηματικά σε δεξιότητες Βασικής Υποστήριξης της Ζωής μέσω του πανελλήνιου εκπαιδευτικού προγράμματος της οργάνωσης.

Όταν αντιλήφθηκε την κατάσταση, ο μαθητής έσπευσε άμεσα να βοηθήσει τη γυναίκα που βρισκόταν σε εμφανή κίνδυνο ασφυξίας. Με ψυχραιμία εφάρμοσε την τεχνική Χάιμλιχ, καταφέρνοντας να απομακρύνει το ξένο σώμα και να αποκαταστήσει την αναπνοή της. Η παρέμβασή του αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η γυναίκα επανήλθε σε φυσιολογική αναπνοή.




Η «Kids Save Lives» σε σχετική ανάρτηση συνεχάρη τον Θοδωρή, αλλά και την εκπαιδεύτριά του Δέσποινα Λυγούρα, καθώς και τους συμμαθητές του Αρετή, Σωτηρία και Ζάχο, οι οποίοι επίσης συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία και έχουν αναλάβει ρόλο εκπαιδευομένων-εκπαιδευτών.

Η οργάνωση υπογραμμίζει ότι το περιστατικό αναδεικνύει τη ζωτική σημασία της εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες από νεαρή ηλικία, καθώς μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια σε πραγματικές συνθήκες έκτακτης ανάγκης.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Best of Network

