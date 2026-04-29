Νόμο για τους κληρικούς της Ομογένειας φέρνει η κυβέρνηση
Τη θεσμοθέτηση των κληρικών της διασποράς ως βασική πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη, κατά την επίσκεψή της τη Δευτέρα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, όπου συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο
Κίνηση ισχυρού συμβολισμού, με έντονο εκκλησιαστικό και γεωπολιτισμικό αποτύπωμα, αποτελεί η προοπτική ίδρυσης ενός νέου θεσμού υπό τον τίτλο «Κληρικοί της Ομογένειας», με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων, καθώς και της ιστορικής Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά, ενός από τα αρχαιότερα εν λειτουργία χριστιανικά μοναστήρια παγκοσμίως.
Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, έρχεται να καλύψει σύγχρονες ανάγκες της Ορθοδοξίας στη διασπορά, ενισχύοντας την παρουσία και το έργο του κλήρου εκτός των εθνικών συνόρων, σε περιοχές όπου η ελληνική και ορθόδοξη παράδοση διατηρείται συχνά υπό δύσκολες συνθήκες.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε τη σαφή υποστήριξή του στην πρωτοβουλία, αναγνωρίζοντας τη σημασία της για τη συνοχή και την ενδυνάμωση της Ορθοδοξίας διεθνώς. Παράλληλα, ζήτησε να μεταφερθούν οι προσωπικές του ευχαριστίες προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία ως ιστορικής σημασίας.
Σημειώνεται, ότι ο Παναγιώτατος υποδέχθηκε στο Φανάρι την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελλάδος, κ. Σοφία Ζαχαράκη τη Δευτέρα 27 Απριλίου.
Μεταξύ άλλων, την ευχαρίστησε για το αμείωτο ενδιαφέρον της Ελληνικής Κυβέρνησης αλλά και προσωπικά της ίδιας για τα ζητήματα της αρμοδιότητάς της, που απασχολούν την Μητέρα Εκκλησία, αλλά και την Ομογένεια της Πόλης, της Ίμβρου και της Τενέδου. Η κ.Ζαχαράκη επανέλαβε τον σεβασμό της προς την οικουμενική διακονία και προσφορά της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Ορθοδοξίας, τονίζοντας ότι η Ελληνική Πολιτεία διαχρονικά συμπαραστέκεται στο πολυδιάστατο έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, παρέστησαν ο Πρέσβης κ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη και εκ μέρους του Πατριαρχείου ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, και ο Μ. Εκκλησιάρχης κ. Αέτιος, Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου.
Η πρωτοβουλία, όπως επισημαίνεται από την υπουργό Παιδείας, υλοποιείται με απόλυτο σεβασμό στην εκκλησιαστική τάξη και σε στενή συνεργασία με όλα τα Πατριαρχεία, γεγονός που ενισχύει τη θεσμική της βαρύτητα και διασφαλίζει την ευρύτερη αποδοχή της.
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη στήριξη της Μονής Σινά, η οποία αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και σημείο αναφοράς για τον χριστιανισμό, αλλά και σύμβολο διαθρησκειακής συνύπαρξης.
Η ίδρυση του νέου θεσμού εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ενίσχυσης της παρουσίας του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας στο εξωτερικό. Σε μια εποχή γεωπολιτικών ανακατατάξεων και πολιτισμικών προκλήσεων, η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να προσδώσει νέα δυναμική στη σχέση κράτους, εκκλησίας και ομογένειας.
Συνάντηση στο Φανάρι και στήριξη από το Οικουμενικό ΠατριαρχείοΗ διαδικασία ενημέρωσης των Πατριαρχείων ξεκίνησε, σύμφωνα με την εκκλησιαστική τάξη, από τη «Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία», δηλαδή το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη με τον Βαρθολομαίο Α΄, κατά την οποία συζητήθηκαν διεξοδικά όλες οι πτυχές του εγχειρήματος.
Ποια είναι τα επόμενα βήματαΣύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα ακολουθήσει άμεσα η ενημέρωση των υπόλοιπων Πρεσβυγενών Πατριαρχείων, δηλαδή του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, του Πατριαρχείου Αντιοχείας και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.
Η σημασία του νέου θεσμούΟ θεσμός των «Κληρικών της Ομογένειας» αναμένεται να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ της μητροπολιτικής Ελλάδας και των εκκλησιαστικών κοινοτήτων της διασποράς. Πέρα από τη λειτουργική και ποιμαντική ενίσχυση, εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτιστικής ταυτότητας, στην ενίσχυση της εκκλησιαστικής διπλωματίας, καθώς και στην προστασία ιστορικών και θρησκευτικών κέντρων της Ορθοδοξίας.
Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσαφηνιστούν οι λεπτομέρειες λειτουργίας του θεσμού, καθώς και τα πρακτικά βήματα υλοποίησής του, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην ανταπόκριση των Πατριαρχείων και της ομογενειακής κοινότητας.
Η ενημέρωση των Πατριαρχείων κατά την τάξη ξεκίνησε από την Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία.
Είχα την ευλογία και τη χαρά της συνάντησης με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη τη Δευτέρα.
Συζητήσαμε διεξοδικά όλα τα σχετικά ζητήματα.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε την υποστήριξή του στην προσπάθειά μας και ζήτησε να μεταφέρω τις θερμότατες ευχαριστίες του προσωπικά στον Πρωθυπουργό κ.Κυριάκο Μητσοτάκη Kyriakos Mitsotakis_ για την ιστορική μας πρωτοβουλία.
Φυσικά θα ακολουθήσει άμεσα και η ενημέρωση του Πατριάρχη Αλεξανδρείας, του Πατριάρχη Αντιοχείας και του Πατριάρχη Ιεροσολύμων.
Ότι πράττουμε, το πράττουμε πάντα με απόλυτο σεβασμό και σε συνεργασία με όλα τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία.
Η ανάρτηση της υπουργού Παιδείας, Σοφίας ΖαχαράκηΠροχωράμε στην ίδρυση ενός νέου θεσμού, των Κληρικών της Ομογένειας ώστε να στηριχθούν τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και η Ελληνορθόδοξη Ιερά Βασιλική Αυτόνομη Μονή Αγίας Αικατερίνης του Αγίου και Θεοβαδίστου Όρους Σινά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα