Ζαχάρω: Βρήκε χειροβομβίδα την ώρα που έκανε εργασίες στο οικόπεδό του
ΕΛΛΑΔΑ
Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών - Αποκλείστηκε η περιοχή προκειμένου να απομακρυνθεί το επικίνδυνο εύρημα με ασφάλεια

Συναγερμός σήμανε χθες σε περιοχή της Ζαχάρως, όταν ένας άνδρας εντόπισε χειροβομβίδα κατά τη διάρκεια εργασιών σε οικόπεδό του.

Το επικίνδυνο εύρημα προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των Αρχών, καθώς πρόκειται για πολεμικό υλικό που απαιτεί εξειδικευμένο χειρισμό και αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με το pelop.gr,  o άνδρας ειδοποίησε χωρίς καθυστέρηση τις αρμόδιες υπηρεσίες, με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ζαχάρως να σπεύδουν στο σημείο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στον αποκλεισμό της περιοχής, προκειμένου να αποτραπεί κάθε κίνδυνος για πολίτες και διερχόμενους. Παράλληλα, ενημερώθηκε η αρμόδια στρατιωτική αρχή, η οποία ανέλαβε τη διαδικασία παραλαβής και εξουδετέρωσης της χειροβομβίδας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

