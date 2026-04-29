Ζαχάρω: Βρήκε χειροβομβίδα την ώρα που έκανε εργασίες στο οικόπεδό του
Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών - Αποκλείστηκε η περιοχή προκειμένου να απομακρυνθεί το επικίνδυνο εύρημα με ασφάλεια
Συναγερμός σήμανε χθες σε περιοχή της Ζαχάρως, όταν ένας άνδρας εντόπισε χειροβομβίδα κατά τη διάρκεια εργασιών σε οικόπεδό του.
Το επικίνδυνο εύρημα προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των Αρχών, καθώς πρόκειται για πολεμικό υλικό που απαιτεί εξειδικευμένο χειρισμό και αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με το pelop.gr, o άνδρας ειδοποίησε χωρίς καθυστέρηση τις αρμόδιες υπηρεσίες, με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ζαχάρως να σπεύδουν στο σημείο.
Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στον αποκλεισμό της περιοχής, προκειμένου να αποτραπεί κάθε κίνδυνος για πολίτες και διερχόμενους. Παράλληλα, ενημερώθηκε η αρμόδια στρατιωτική αρχή, η οποία ανέλαβε τη διαδικασία παραλαβής και εξουδετέρωσης της χειροβομβίδας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
