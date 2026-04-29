Αντίρριο: Ανατροπή νταλίκας στην έξοδο της γέφυρας, γέμισε ο δρόμος με ξυλεία, δείτε βίντεο
Στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για την απομάκρυνση του βαρέος οχήματος
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (29/4) στον κόμβο του Αντιρρίου, στο σημείο εξόδου από τη γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης», έπειτα από ανατροπή νταλίκας που μετέφερε ξυλεία.
Σύμφωνα με το lepantortv.gr, νταλίκα εξετράπη της πορείας της υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, με αποτέλεσμα να ανατραπεί εντός του οδικού κόμβου.
Από την ανατροπή, μεγάλες ποσότητες ξυλείας κατέληξαν στο οδόστρωμα, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους διερχόμενους οδηγούς.
Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για προληπτικούς λόγους.
Παράλληλα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για την απομάκρυνση του βαρέος οχήματος, με τη συνδρομή δύο γερανών ανέλκυσης.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
