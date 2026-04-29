Αντίρριο: Ανατροπή νταλίκας στην έξοδο της γέφυρας, γέμισε ο δρόμος με ξυλεία, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ

Στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για την απομάκρυνση του βαρέος οχήματος

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (29/4) στον κόμβο του Αντιρρίου, στο σημείο εξόδου από τη γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης», έπειτα από ανατροπή νταλίκας που μετέφερε ξυλεία.

Σύμφωνα με το lepantortv.gr,  νταλίκα εξετράπη της πορείας της υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, με αποτέλεσμα να ανατραπεί εντός του οδικού κόμβου.

Από την ανατροπή, μεγάλες ποσότητες ξυλείας κατέληξαν στο οδόστρωμα, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους διερχόμενους οδηγούς.

Δείτε βίντεο από το σημείο:



Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για προληπτικούς λόγους.

Παράλληλα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για την απομάκρυνση του βαρέος οχήματος, με τη συνδρομή δύο γερανών ανέλκυσης.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης